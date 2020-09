La interna política detrás de la agresión al periodista y dirigente chaqueño

El periodista Luis Mancini luego de la agresión y al ser llevado al centro de salud para ser atendido

Manejo irregular en la obra pública y cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte de parientes del intendente de Villa Río Bermejito (Chaco), Julio Paredes, son las últimas denuncias que con fuerza realizaba el periodista y presidente del PJ local Luis Mancini, el hombre que el miércoles pasado a las 11 de la mañana fue brutalmente atacado mientras conducía su programa radial.

El periodista también es dueño de una web de noticias donde publicó las primeras investigaciones que pusieron en jaque a Paredes, un militante, también de extracción peronista, que se alzó con la intendencia el 28 de octubre de 2018.

En ese distrito los comicios se adelantaron porque Lorenzo Heffner -cuatro veces intendente- y sus funcionarios fueron destituidos por el consejo deliberante local por graves actos de corrupción. Pero el escándalo no quedó allí. Heffner fue detenido y solicitó la prisión domiciliaria que le fue rechazada entonces pidió “a las máximas autoridades judiciales que me apliquen la eutanasia". No fue necesario que un tribunal decidiese sobre esa insólita demanda porque la titular del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, resolvió otorgarle la excarcelación.

Mancini fue uno de los periodistas que también había denunciado a Heffner.

“ Me quisieron matar. Si no me ayudaban los vecinos me mataban. Detrás de este intento de asesinato está la política local. Paredes quiere callarme porque no quiere terminar preso como Lorenzo. Pero no me van a callar ”, le dijo a Infobae Mancini, en una breve comunicación telefónica y desde la clínica en la cual se repone de las heridas y contuciones que recibió.

El periodista no dudó en relacionar la golpiza con las investigaciones que divulgó sobre el presunto cobro irregular del IFE por parte de funcionarios del municipio y parientes del intendente, como su mujer y cuñada. Mancini recordó que la “patota municipal” ingresó al estudio en medio de su emisión en vivo justo cuando “estaba denunciando la corrupción en la intendencia”. Gracias a que los micrófonos estaban encendidos los vecinos y dirigentes justicialistas que lo siguen se acercaron al lugar para observar lo que ocurría pero los agresores ya se habían ido.

Así lo encontraron al periodista y presidente del PJ local en el estudio de radio

Mancini estaba tirado en entre el piso y la pared del estudio, con el torso desnudo descompensado, sangrando y con la cara desfigurada. Según el parte médico Macnini, que estuvo casi un día en terapia intensiva, sufrió traumatismo de cráneo, de tórax y un enfisema pulmonar.

El periodista y dirigente político esgrime elementos de peso cuando acusa a la política local de la agresión. Ante la policía identifico de inmediato a sus atacantes. El secretario de Obras Públicas de Villa Río Bermejito, César Gabilán -quien fue despedido después del hecho- , y su hermano Ramón, “que es guardaespaldas y es experto en artes marciales”, indicó Mancini.

La fiscal Raquel Maldonado está a cargo de la investigación que podría derivar en cimbronazo para la política local.

Los roles de cada uno en la política

El intendente Paredes para llegar hasta la intendencia recibió el apoyo del ex gobernador chaqueño Domingo Peppo quien, aún ostentando la gobernación, se enfrentó en la interna del Frente de Todos al ex gobernador y por entonces intendente de Resistencia, Jorge Milton Capitanich.

Esa disputa la ganó el ex jefe de gabinete kirchnerista. Algunos atribuyen que ya desde entonces la relación entre Mancini, presidente del PJ local, y Paredes es tensa y que todo terminó de estallar con las denuncias por presuntos casos de corrupción.

Más allá de eso, el fiscal federal Carlos Amad, investiga si la esposa del intendente Susana Noelia Rolaiser, actual Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, llegó a cobrar el IFE para el cual se anotó según consta en la página de la ANSES.

También lo habría cobrado la cuñada de Paredes, Catalina Andrea Rolaiser quien se desempeña como Directora de la Escuela de Formación Técnica Municipal.

El fiscal federal ya había solicitado la imputación de otros tres funcionarios, Carlos César Pospisil, César Ramón Aznar y Diego Braun y que como el agresor de Mancini, una vez que sus nombres salieron a la luz, fueron desplazados de la intendencia.

Esa sentencia, y la denuncia contra su mujer y cuñada, podrían haber desatado la golpiza. Al parecer en Villa Río Bermejito, la política y la corrupción, metieron la cola y el escándalo ya es nacional.

