Asimismo, anunció una reducción considerable en los salarios de funcionarios provinciales. “Para el sueldo de abril vamos a poner una disposición que el Gobernador y los Ministros tendrán una reducción del 40% del sueldo y los funcionarios un 30% del salario. Me alcanza para pagar la plata del mes de marzo, para el mes de abril no sé si me va a alcanzar”, advirtió.