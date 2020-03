En relación a los temas de política social, el ex ministro de seguridad bonaerense y actual diputado del PRO, Cristian Ritondo, dijo a Infobae que “el Presidente nos ha propuesto un Estado clientelar y no un Estado de bienestar con subsidios permanentes de 70.000 millones de pesos a la tarjeta alimentaria que no ayudan a generar una cultura del trabajo sino una cultura clientelar”.