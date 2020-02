Nosotros dijimos desde el principio que queríamos ser una oposición constructiva, responsable, pero no vamos a perder nuestros valores. Cuando hablamos de la Justicia es porque son valores nuestros. Cuando veo lo que pasa en Santa Fe, no me parece normal que alguien diga que es estacional las muertes por narcotráfico. Me parece horrible, me parece que se tienen que ocupar. No estamos hablando de frutas y verduras en el verano. En cuanto a la economía, lógicamente. No estamos de acuerdo en que la Argentina no entre en default, entonces queremos ayudar al Gobierno. Creemos que el default es un retroceso de años.