También sobre el filo de la feria judicial, el magistrado elevó a juicio oral la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), por la que se encuentran procesados el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y Roberto Baratta, entre otros ex funcionarios K. En ese expediente se determinó que el kirchnerismo importó sin licitación pública buques con GNL por 15 mil millones de dólares. La causa, que había arrancado en 2015 por una denuncia del ex senador de Cambiemos Federico Pinedo y el abogado peronista Juan Mussa, solo abarcó una parte de esos embarques.