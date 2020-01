Por último, Otermín se refirió a la gestión anterior y elevó una dura crítica. “Vidal no hizo más que agravar los problemas estructurales de la provincia. La Provincia está sobreendeudada por la administración anterior. Si ahora impiden que se cobren los impuestos, están agitando una bandera complicada: no permiten resolver el problema que ellos generaron", cuestionó el dirigente, quien se animó a vaticinar el éxito que tendrá el flamante mandatario de los bonaerenses. "No tengo dudas de que Axel va a ser el mejor gobernador en la historia de la Provincia”, sostuvo.