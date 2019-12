Morales anticipó a su vez que ya está en contacto con sus abogados y que ofrecerá una conferencia de prensa para dar precisiones sobre su respuesta a la orden judicial. No obstante, dejó entrever un indicio de una posible arista de su defensa legal: “Usted sabe que soy presidente o ex presidente, por lo que no me corresponde un proceso ordinario sino un juicio de responsabilidades”, indicó.