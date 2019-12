-Yo no me ato a una única estructura, pero me siento más cómodo con la estructura que volví a poner en funciones, me gusta la idea de tener un subjefe de fuerza que maneje todo lo técnico y un comandante de alistamiento que tenga “los fierros” a su cargo. La estructura que aprobó el anterior gobierno terminaba dándole más poder al los subjefes que a los propios jefes de Estado Mayor. No creo que la figura del jefe de Estado Mayor sea inadecuada, por el contrario tiene la posibilidad de conducir con muchísima mayor transparencia ambas partes de la estructura sin tener que recorrer caminos sinuosos. Me pareció muy poco gentil que me cambien la estructura de las Fuerzas Armadas a cuatro días del momento en que yo debía asumir.