“Hoy es un día aciago, no es un buen día para nosotros. He leído la mitad del libro normalmente y la otra mitad a las corridas porque Bolivia no me dio tiempo”, aseguró Fernández esta tarde en la presentación del libro “Política y elecciones en América Latina, una guía progresista para campañas electorales”, de Gisela Brito y Ava Gómez Daza, en el Centro Cultural de la Cooperación, sobre la calle Corrientes, que se llenó de curiosos y militantes.