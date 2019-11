Fernández también podrá sacar pecho. Aparecerá en el centro de escena rodeado de la plana mayor del gremialismo nacional. Este dato no es menor, en vista a lo que se viene y que no será nada sencillo, mucho menos sin un pacto social entre sindicatos y gobierno que también incluya a los movimientos sociales y otras centrales obreras, como la CTA, que no fueron invitados al encuentro ya que no forman parte de la CGT.