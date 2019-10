El Presidente quiso profundizar el capítulo sobre “derechos humanos, diversidad y género” hablando de las víctimas de la inseguridad. "Estamos en contra de los delincuentes. Estamos muy cerca de las víctimas y no puedo creer el nivel de abandono que tuvieron de parte del Estado”, dijo Macri. Y cuando le tocó el turno de cerrar volvió al principio, “lo más importante a defender es la libertad, si no hay libertad, hay miedo”. “Es un valor que no se puede negociar, espero que los argentinos lo cuidemos especialmente en esta elección”, propuso.