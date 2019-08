Por lo que se distingue en el video, el mensaje fue grabado durante el tiempo en el que el Gobierno no daba a conocer los resultados. Es por eso que la ex mandataria indicó que rápidamente se obtuvieran los primeros números de los comicios: "Acá los números no son ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco. Y no por nosotros sino por los argentinos y argentinas que fueron a emitir su voto. Cualquiera sea su voto merece saber cuál fue la voluntad popular en su país. Como responsables políticos que se conozca el número verdadero. Quiero dirigirme a todas y todas".