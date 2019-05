La ministra aclaró que la imagen del ataque no es una cámara de vigilancia, sino que se trata de una cámara que se usa para la seguridad de Estado. "No está monitoreada permanentemente. Se usa para la seguridad del Congreso, del Presidente: está prendida pero no monitoreada. Por eso esa cámara aparece después del hecho", detalló Bullrich.