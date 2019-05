Desde el Ministerio de Seguridad habían adelantado que, en una primera etapa, las pistolas Taser se utilizarían en espacios en aeropuertos y estaciones de trenes y espacios cerrados donde hay alta concurrencia de gente, para "no tener que usar armas de fuego que puede generar daños colaterales". El reglamento, adjunto en el anexo de la resolución, no se refiere en particular a este aspecto, pero indica que solo se podrán usar "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos", en los siguientes casos: