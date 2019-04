La Cámara Federal confirmó los procesamientos de la ex presidenta Cristina Kirchner, su ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta como organizadores de una asociación ilícita, pero incluyó en esa estructura de decisiones a los "arrepentidos" José López, al financista Ernesto Clarens y al ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner.