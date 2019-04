El juicio empezó el 18 de marzo y el 24 Samid salió del país hacía Paraguay. Y de allí fue a Panamá y luego a Belice. No tenía prohibición de salida del país. El tribunal lo citó a cuatro audiencias y como no se presentó, los jueces José Michilini, Diego García Berro e Ignacio Fornari ordenaron el miércoles pasado su captura nacional e internacional. Su defensa dijo que no sabía dónde estaba y que había perdido contacto.