"Antes de ayer, un grupo de políticos, no importa quién, va con un conjunto de leyes al Congreso a votar lo invotable, aumentos de emergencia, subsidios, simplemente para hacerle pagar el costo político a este Gobierno de tener que decir que no. No va más eso, si hay problemas de eficiencia del gasto, si hay problemas de presión fiscal, si hay problemas de que no hay retribución a la gente de lo que paga de impuestos, y llevamos 34 proyectos de ley al Congreso de cosas inasibles para tomar cámara y agarrar micrófono para embretar al Gobierno de turno… Porque, para ser objetivos, yo tampoco le creo a Marcos Peña, así no me dicen que estoy hablando en contra ni a favor del gobierno", aseguró Melconian.