La misión más relevante estuvo organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) junto a la US Chamber donde unos 15 empresarios del sector petrolero se reunieron con el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y viajaron a Neuquén para visitar Vaca Muerta y mantuvieron una larga reunión con el gobernador reelecto Omar Gutierrez. La otra misión estuvo liderada por The Business Council for International Understanding (BCIU) y apuntó a empresas con interés en la ciberseguridad.