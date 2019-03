Como se puede ver en las tablas de canjes de pasajes aéreos y terrestres que se publican al final de esta nota, fueron cincuenta los legisladores que usufructuaron de este sistema durante 2018. En cambio, los ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Menem; el ex vicepresidente Julio Cobos y los ex gobernadores Juan Carlos Romero, José Alperovich y Claudio Poggi se encuentran entre los 22 senadores que no canjearon ningún pasaje. Aun así, es imposible saber si los utilizaron para trasladarse por su trabajo, para un viaje de placer, se lo dieron a otra persona o simplemente decidieron ni usarlos ni canjearlos.