En efecto, Macri y Sebreli no son desconocidos. En rigor, el primero que intentó un contacto fue el por entonces presidente de Boca Juniors, que quería entender por qué el desprecio del filósofo al fútbol. Sebreli contó que "en ese tiempo yo era sectario y dogmático y me negué, no entendía qué interés podía tener en conversar conmigo.". En diálogo con Infobae, aseguró que "hoy me arrepiento, porque hubiera tenido la oportunidad de conocer a un joven Macri, que podía comparar con el de él".