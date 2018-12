En su procesamiento, Bonadio estableció que directivos de Techint tuvieron reuniones con Claudio Uberti (ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales), el ex ministro Julio De Vido, su secretario y mano derecha José María Olazagasti y el segundo de De Vido, Roberto Baratta, con el fin de que "intercedieran para lograr el cobro de la empresa, pues valía mucho". En ese contexto, "los funcionarios argentinos, entre los cuales tuvo una participación preponderante De Vido, comenzaron a pedirle a los directivos de la empresa dinero para poder gestionar con el Gobierno de Venezuela, siendo Héctor Zabaleta (ex ejecutivo de Techint) el encargado de acordar con Roberto Baratta el modo de realizar los pagos y la cantidad de los mismos". Pero Betnaza niega que los pagos realizados tuvieran como objetivo el cobro de la plata por la expropiación de la empresa del Grupo Techinzt en Venezuela. El precio finalmente acordado con el gobierno venezolano fue de 1.950 millones de dólares, y se pagó en cuotas entre 2009 y 2012.