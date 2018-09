Ante esto, como cada vez que debe presentarse a una citación, la senadora le pidió a los militantes que "no se movilicen" a los tribunales: "Pongan la energía en defender la universidad y la salud públicas, la ciencia y la tecnología y ayudar a lxs que la están pasando mal, que desgraciadamente no son pocxs hoy en nuestro país", escribió la ex jefa de Estado.