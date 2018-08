Cuando el ex titular del Departamento de Estado hablaba de "actores depredadores" estaba pensando en China. Y no lo ocultó. "China es ahora el mayor socio comercial de Chile, Argentina, Brasil y Perú", pero "América Latina no necesita nuevos poderes imperiales que solo busquen beneficiar a su propio pueblo. El modelo de desarrollo liderado por el estado de China es una reminiscencia del pasado. No tiene que ser el futuro de este hemisferio". Fuerte, pero hay más.