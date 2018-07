En sintonía, la médica completó: "Los desafío a que luchen para que se cumplan las dos leyes que tenemos. Hay muchas provincias en las que no se cumplen, por lo tanto, empecemos por ahí. Tenemos las leyes, ¿por qué no se cumplen? Porque no hay voluntad política. Si no la hay, asumanlo, porque tanto en diputados como aquí hemos escuchado que ustedes están de acuerdo con esto".