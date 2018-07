-Siempre me preguntan eso, no tiene mucho sentido. Fue ingrato para todos. Para mí la 125 fue un momento muy traumático. Para todos. Pasan los años, llega julio y todos me hablan de lo mismo. Fue un momento muy traumático para la sociedad y para nosotros. Yo aprendí de la 125 que cuando uno va por todo corre el riesgo de quedarse sin nada. Si hay algo que no me perdono es que pusimos en estado de conmoción a una sociedad. No hacía falta eso. Pudimos haberlo hecho de otro modo, y en varios momentos pudimos acordar y no lo logramos.