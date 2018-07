"La ex presidenta va a ser candidata", dijo Miguel Ángel Pichetto sin titubear. El jefe de los senadores del PJ sostuvo que Cristina Kirchner competirá en las elecciones presidenciales de 2019 por su partido, Unidad Ciudadana, y que "se puede llevar parte del peronismo". "No entiendo cómo algunos analistas y politólogos no lo entienden, es obvio que lo va a ser", agregó en una entrevista que concedió a Luis Novaresio en A24.