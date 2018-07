Timerman defendió la firma del memorándum y dijo que se trató de un "acuerdo político no judicial que beneficiaría al tema judicial" y que en la negociación con Irán nunca se puso sobre la mesa otro tema que no fuera el de la AMIA y que esa era la postura argentina. "Los iraníes querían incorporar todo pero no tuvieron éxito. En ese sentido tuvimos la presidenta y yo una convicción muy grande", señaló Timerman, y cuando el fiscal le preguntó cuáles eran los otros temas, dijo que no los recordaba.