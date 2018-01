—Depende las costumbres de cada país, pero siempre me reciben las principales autoridades, en Canadá fue Justin Trudeau, en Australia fue Malcolm Turnbull, por ejemplo, y así en todos lados. Cuando Michel Temer era presidente del Congreso brasileño también me dio un recibimiento como el que tuve aquí. La verdad es que quieren darle lugar a la Argentina para que recupere el lugar que tuvo, que no pueden creer que hayamos perdido. Después, cada funcionario se reúne con sus pares para tomar contacto con las empresas y empresarios interesados, y los embajadores colaboran en el seguimiento. Estamos haciendo un trabajo realmente valioso para despertar de nuevo la confianza en nuestro país, volver a conectarnos.