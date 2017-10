Es cierto que la mecánica del hecho no está clara. No estaba clara antes y no está clara hoy. Pero para mí incluso en mi relación emocional con el Gobierno hay un antes y un después de esto. ¿Por qué hay un antes y un después? Porque no se baila sobre el cadáver de un joven muerto. No se puede interpretar una autopsia en función de las elecciones que tenés 24 horas después. No se puede decir públicamente, si tuviste un gesto humano de llamar a la madre de ese pibe, que el ministro de Justicia lo diga públicamente en el marco de las elecciones. Yo creo que esas son cosas que por lo menos a mí me impactaron muy negativamente y mi caracterización del gobierno cambió, no es la misma que tenía hace dos semanas. Digamos, creo que el nivel de cálculo y de especulación, bien hecha aparte porque lo que es absolutamente innegable es que los equipos de comunicación del Gobierno tienen una capacidad extraordinaria de analizar la coyuntura e interpretarla en función de sus intereses electorales. Porque también es cierto que la represión es muy validada por un sector de la sociedad, digamos. Las actitudes represivas, esta idea de 'debe estar en Chile', ¿no? No son cosas que se les van escapando, hay cálculo en eso también.