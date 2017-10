Cristina Kirchner tiene que ir el jueves a Comodoro Py a la indagatoria por la denuncia de Nisman. Esta semana también lo harán ex funcionarios de su gobierno. Hoy es el turno del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, mañana del ex jefe y ex subjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y Martin Mena, respectivamente, y el miércoles del diputado nacional Andrés Larroque y de la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona.