La demora de la Justicia en definir la identidad del cuerpo encontrado el martes en Chubut no es comprendida por algunos funcionarios del gobierno nacional. De hecho, hace unas horas un funcionario del Ministerio de Seguridad expresó tajante: "No se entiende por qué no intentan un reconocimiento inmediato. Pero esta es la decisión judicial y el Gobierno no va a interferir en ello".