En relación a los dichos pronunciados por el ex gobernador, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman, aseguró que "el que se equivoca es Bonfatti, no el pueblo que vota. Comparar a Macri con Hitler habla de Bonfatti, un salvaje que banaliza la Shoá, profana así la memoria de millones de víctimas del nazismo y subestima a los argentinos que apoyan el cambio en una provincia que está como está por quienes la gobernaron, no por los que votan".