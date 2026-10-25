Balón de Oro 2026: cuándo se realizará, dónde ver en Perú y todos los detalles de la ceremonia para elegir al mejor jugador del mundo

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se acerca y dará a conocer al mejor jugador del mundo.

Guardar

La ceremonia del Balón de Oro 2026 concentra la atención de todos los fanáticos del fútbol tras el Mundial, que dejó actuaciones individuales destacadas. Conoce la programación de la gala, organizada por la revista francesa France Football y la UEFA, que este año tendrá una nueva sede.

Cuándo y dónde se realizará el Balón de Oro 2026

El Balón de Oro se celebrará este lunes 26 de octubre y tendrá como sede, por primera vez, una ciudad fuera de Francia. La ceremonia de esta edición se realizará en el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra.

PUBLICIDAD

La gala dejará París para conmemorar el 70.º aniversario del galardón y rendir homenaje a Stanley Matthews, ganador de la primera edición en 1956.

Lionel Messi es el jugador con más galardones en la historia. Créditos: @ballondor.

Horarios de la ceremonia del Balón de Oro 2026

La ceremonia comenzará a las 15:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 14:00 horas de México; 16:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; 17:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; 21:00 horas de Inglaterra; y 22:00 horas de España y Francia.

Dónde ver el Balón de Oro 2026: canal TV para conocer el mejor jugador del mundo

La ceremonia de gala del Balón de Oro 2026 será transmitida por la señal internacional de ESPN en toda Sudamérica. También estará disponible vía streaming a través de las plataformas Disney+ y DGO.

PUBLICIDAD

Además, DAZN ofrecerá la transmisión en directo y gratuita para todo el mundo. Para acceder, los usuarios deberán registrarse sin costo en su sitio web o aplicación móvil.

Por otro lado, Infobae realizará una cobertura completa del Balón de Oro 2026 en su sitio web, con el minuto a minuto de la ceremonia, los ganadores, declaraciones, reacciones y las principales incidencias.

Lamine Yamal, Lionel Messi y Kylian Mbappé son los principales nominados al Balón de Oro 2026.

Los jugadores nominados al Balón de Oro 2026

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Lionel Messi

João Neves

Michael Olise

Willian Pacho

Julián Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Vinícius Jr.

Vitinha

Estos son los jugadores nominados al Balón de Oro 2026.

Otros premios que se entregarán durante la ceremonia

Nominadas al Balón de Oro Femenino

Selma Bacha

Barbra Banda

Klara Bühl

Esmee Brugts

Mariona Caldentey

Scarlett Camberos

Kerstin Casparij

Temwa Chawinga

Cata Coll

Melchie Dumornay

Caroline Graham Hansen

Alex Greenwood

Patri Guijarro

Pernille Harder

Yui Hasegawa

Rose Lavelle

Mapi León

Lorena

Melvine Malard

Manaka Matsukubo

Vivianne Miedema

Ewa Pajor

Clàudia Pina

Alexia Putellas

Wendie Renard

Alessia Russo

Khadija Shaw

Momoko Tanikawa

Caroline Weir

Tessa Wullaert

Joven Talento del Año masculino

Kerim Alajbegović

Ayyoub Bouaddi

Pau Cubarsí

Yan Diomandé

Lennart Karl

Éli Junior Kroupi

Lamine Yamal

Johan Manzambi

Ibrahim Maza

Warren Zaïre-Emery

Joven Talento del Año femenino

Veerle Buurman

Vicky López

Felicia Schröder

Clara Serrajordi

Lily Yohannes

Portero del Año

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Joan García

Gregor Kobel

Emiliano Martínez

Édouard Mendy

David Raya

Matvey Safonov

Unai Simón

Vozinha

Portera del Año

Ann-Katrin Berger

Cata Coll

Hannah Hampton

Lorena

Ayaka Yamashita

Entrenador del Año

Mikel Arteta

Luis de la Fuente

Unai Emery

Vincent Kompany

Luis Enrique

Entrenadora del Año

Jonatan Giráldez

Andrée Jeglertz

Nils Nielsen

Pere Romeu

Elena Sadiku

Equipo del Año masculino

Arsenal

Bayern Múnich

Bodø/Glimt

Flamengo

Paris Saint-Germain

Equipo del Año femenino

Barcelona

Bayern Múnich

Club América

Manchester City

OL Lyonnes