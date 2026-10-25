Balón de Oro 2026: cuándo se realizará, dónde ver en Perú y todos los detalles de la ceremonia para elegir al mejor jugador del mundo

La ceremonia del Balón de Oro 2026 concentra la atención de todos los fanáticos del fútbol tras el Mundial, que dejó actuaciones individuales destacadas. Conoce la programación de la gala, organizada por la revista francesa France Football y la UEFA, que este año tendrá una nueva sede.
Cuándo y dónde se realizará el Balón de Oro 2026
El Balón de Oro se celebrará este lunes 26 de octubre y tendrá como sede, por primera vez, una ciudad fuera de Francia. La ceremonia de esta edición se realizará en el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra.
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La gala dejará París para conmemorar el 70.º aniversario del galardón y rendir homenaje a Stanley Matthews, ganador de la primera edición en 1956.
Lionel Messi es el jugador con más galardones en la historia. Créditos: @ballondor.
Horarios de la ceremonia del Balón de Oro 2026
La ceremonia comenzará a las 15:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 14:00 horas de México; 16:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; 17:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; 21:00 horas de Inglaterra; y 22:00 horas de España y Francia.
Dónde ver el Balón de Oro 2026: canal TV para conocer el mejor jugador del mundo
La ceremonia de gala del Balón de Oro 2026 será transmitida por la señal internacional de ESPN en toda Sudamérica. También estará disponible vía streaming a través de las plataformas Disney+ y DGO.
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Además, DAZN ofrecerá la transmisión en directo y gratuita para todo el mundo. Para acceder, los usuarios deberán registrarse sin costo en su sitio web o aplicación móvil.
Por otro lado, Infobae realizará una cobertura completa del Balón de Oro 2026 en su sitio web, con el minuto a minuto de la ceremonia, los ganadores, declaraciones, reacciones y las principales incidencias.
Los jugadores nominados al Balón de Oro 2026
- Jude Bellingham
- Pau Cubarsí
- Marc Cucurella
- Ousmane Dembélé
- Luis Díaz
- Bruno Fernandes
- Gabriel
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Lamine Yamal
- Sadio Mané
- Marquinhos
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Nuno Mendes
- Lionel Messi
- João Neves
- Michael Olise
- Willian Pacho
- Julián Quiñones
- Declan Rice
- Rodri
- Fabián Ruiz
- William Saliba
- Ferran Torres
- Dayot Upamecano
- Vinícius Jr.
- Vitinha
Otros premios que se entregarán durante la ceremonia
Nominadas al Balón de Oro Femenino
- Selma Bacha
- Barbra Banda
- Klara Bühl
- Esmee Brugts
- Mariona Caldentey
- Scarlett Camberos
- Kerstin Casparij
- Temwa Chawinga
- Cata Coll
- Melchie Dumornay
- Caroline Graham Hansen
- Alex Greenwood
- Patri Guijarro
- Pernille Harder
- Yui Hasegawa
- Rose Lavelle
- Mapi León
- Lorena
- Melvine Malard
- Manaka Matsukubo
- Vivianne Miedema
- Ewa Pajor
- Clàudia Pina
- Alexia Putellas
- Wendie Renard
- Alessia Russo
- Khadija Shaw
- Momoko Tanikawa
- Caroline Weir
- Tessa Wullaert
Joven Talento del Año masculino
- Kerim Alajbegović
- Ayyoub Bouaddi
- Pau Cubarsí
- Yan Diomandé
- Lennart Karl
- Éli Junior Kroupi
- Lamine Yamal
- Johan Manzambi
- Ibrahim Maza
- Warren Zaïre-Emery
Joven Talento del Año femenino
- Veerle Buurman
- Vicky López
- Felicia Schröder
- Clara Serrajordi
- Lily Yohannes
Portero del Año
- Yassine Bounou
- Thibaut Courtois
- Joan García
- Gregor Kobel
- Emiliano Martínez
- Édouard Mendy
- David Raya
- Matvey Safonov
- Unai Simón
- Vozinha
Portera del Año
- Ann-Katrin Berger
- Cata Coll
- Hannah Hampton
- Lorena
- Ayaka Yamashita
Entrenador del Año
- Mikel Arteta
- Luis de la Fuente
- Unai Emery
- Vincent Kompany
- Luis Enrique
Entrenadora del Año
- Jonatan Giráldez
- Andrée Jeglertz
- Nils Nielsen
- Pere Romeu
- Elena Sadiku
Equipo del Año masculino
- Arsenal
- Bayern Múnich
- Bodø/Glimt
- Flamengo
- Paris Saint-Germain
Equipo del Año femenino
- Barcelona
- Bayern Múnich
- Club América
- Manchester City
- OL Lyonnes
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