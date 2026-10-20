Dónde ver Barcelona vs PSG HOY en Perú: canal tv online del partido por Champions League 2026-27

Barcelona se enfrenta a PSG por la Fase de Liga de la Champions League 2026/27. - Crédito: AFP

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Hoy, martes 20 de octubre, Barcelona pisa el fastuoso césped del Parque de los Príncipes para sostener un duelo de altura contra el PSG, en el marco de la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League 2026/27. Ambos elencos vienen de una marcha esplendorosa, con resultados resonantes, lo que anticipa un lance atractivo.

Dónde ver Barcelona vs PSG por Champions League 2026-27

El enfrentamiento tendrá cobertura por televisión y plataformas de streaming. En Perú, los aficionados podrán seguirlo mediante ESPN, mientras que Disney+ Premium ofrecerá la alternativa en línea. La misma combinación de señal y plataforma estará disponible para los públicos de Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile.

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En España, la emisión estará a cargo de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones, las opciones previstas para los seguidores del partido.

Entretanto, México contará con TNT Sports para la transmisión televisiva. En Estados Unidos, la cobertura reunirá a Paramount+, Univisión, ViX y TUDN, que permitirán seguir el encuentro desde ese país mediante las alternativas de señal y transmisión digital disponibles.

Lamine Yamal hizo de las suyas en La Cartuja. - Crédito: EFE

Horario del Barcelona vs PSG por Champions League 2026-27

El Barcelona y PSG se enfrentarán este martes 20 de octubre con un horario de inicio que cambiará según el país desde el que se siga el partido. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a las 14:00 horas.

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La cita entre los de Hansi Flick y Luis Enrique empezará a las 15:00 horas en Venezuela, Bolivia y Paraguay. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, el comienzo está previsto para las 16:00 horas. En España, la transmisión arrancará a las 21:00 horas.

En México, el duelo se iniciará a las 13:00 horas. En Estados Unidos habrá este esquema: 15:00 horas en el Este, 14:00 horas en el Centro y 12:00 p. m. en el Pacífico. Todos corresponden a las respectivas zonas horarias locales indicadas.

Así llega el Barcelona al duelo por Champions League

Barcelona ha arrancado la temporada con el pie en el acelerador. Demostrando un fútbol muy estiloso en cada una de las demarcaciones, con rendimientos individuales superlativos, se ha transformado en el club con mayor expresión y contundencia en LaLiga.

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Bajo los mandos de Hansi Flick, el Barca sigue destruyendo esquemas y su marcha actual es más que imperial, puesto que lleva nueve partidos consecutivos a pleno triunfo, con lo que ha igualado el histórico récord de victorias al hilo del Real Madrid, que databa de finales de la década de los sesenta.

A nivel europeo, entretanto, ha mantenido su imponente aceleración al llevarse al Feyenoord y Galatasaray con goleadas estruendosas, las que han llevado al elenco ‘azulgrana’ a la parte alta de la clasificación en la Fase de la Liga de la Champions League 2026/27.

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Barcelona se rehizo ante Galatasaray y lo goleó con autoridad, en Estambul. - Crédito: AFP

Así llega el PSG al duelo por Champions League

El PSG llega fortalecido a Europa después de vencer por 3-1 al Estrasburgo en la Ligue 1, un resultado que sostuvo su marcha en el campeonato francés antes del nuevo reto continental.

El equipo dirigido por Luis Enrique suma dos victorias en dos presentaciones de la fase de liga de la Champions League. En su estreno, goleó 6-1 al Slovan Bratislava. Más tarde, firmó uno de los marcadores destacados de la fecha al derrotar 4-2 al Manchester City.

Con esos resultados, el París-Saint Germain afrontará el próximo encuentro con confianza y buscará aprovechar su localía frente a un rival peligroso.

Alineaciones probables del Barcelona vs PSG por Champions League

- Barcelona: Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodrigo, Fermín, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

- PSG: Matvéi Safónov; Hakimi Achraf, Marquinhos, William Pacho, Zaire Emery; Vitinha, Thiago Neves, Fabián Ruíz; Désiré Doué, Ousmané Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.