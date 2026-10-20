Perú Deportes

Dónde ver Barcelona vs PSG HOY en Perú: canal tv online del partido por Champions League 2026-27

El Barça se traslada al Parque de los Príncipes en su segunda salida consecutiva en el certamen europeo, tras una reciente goleada a Galatasaray. Al frente tendrá al actual bicampeón liderado por Luis Enrique

Barcelona se enfrenta a PSG por la Fase de Liga de la Champions League 2026/27. - Crédito: AFP
Barcelona se enfrenta a PSG por la Fase de Liga de la Champions League 2026/27. - Crédito: AFP
Guardar

Hoy, martes 20 de octubre, Barcelona pisa el fastuoso césped del Parque de los Príncipes para sostener un duelo de altura contra el PSG, en el marco de la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League 2026/27. Ambos elencos vienen de una marcha esplendorosa, con resultados resonantes, lo que anticipa un lance atractivo.

Dónde ver Barcelona vs PSG por Champions League 2026-27

El enfrentamiento tendrá cobertura por televisión y plataformas de streaming. En Perú, los aficionados podrán seguirlo mediante ESPN, mientras que Disney+ Premium ofrecerá la alternativa en línea. La misma combinación de señal y plataforma estará disponible para los públicos de Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile.

PUBLICIDAD

En España, la emisión estará a cargo de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones, las opciones previstas para los seguidores del partido.

Entretanto, México contará con TNT Sports para la transmisión televisiva. En Estados Unidos, la cobertura reunirá a Paramount+, Univisión, ViX y TUDN, que permitirán seguir el encuentro desde ese país mediante las alternativas de señal y transmisión digital disponibles.

Lamine Yamal hizo de las suyas en La Cartuja. - Crédito: EFE
Lamine Yamal hizo de las suyas en La Cartuja. - Crédito: EFE

Horario del Barcelona vs PSG por Champions League 2026-27

El Barcelona y PSG se enfrentarán este martes 20 de octubre con un horario de inicio que cambiará según el país desde el que se siga el partido. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a las 14:00 horas.

PUBLICIDAD

La cita entre los de Hansi Flick y Luis Enrique empezará a las 15:00 horas en Venezuela, Bolivia y Paraguay. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, el comienzo está previsto para las 16:00 horas. En España, la transmisión arrancará a las 21:00 horas.

En México, el duelo se iniciará a las 13:00 horas. En Estados Unidos habrá este esquema: 15:00 horas en el Este, 14:00 horas en el Centro y 12:00 p. m. en el Pacífico. Todos corresponden a las respectivas zonas horarias locales indicadas.

Así llega el Barcelona al duelo por Champions League

Barcelona ha arrancado la temporada con el pie en el acelerador. Demostrando un fútbol muy estiloso en cada una de las demarcaciones, con rendimientos individuales superlativos, se ha transformado en el club con mayor expresión y contundencia en LaLiga.

Bajo los mandos de Hansi Flick, el Barca sigue destruyendo esquemas y su marcha actual es más que imperial, puesto que lleva nueve partidos consecutivos a pleno triunfo, con lo que ha igualado el histórico récord de victorias al hilo del Real Madrid, que databa de finales de la década de los sesenta.

A nivel europeo, entretanto, ha mantenido su imponente aceleración al llevarse al Feyenoord y Galatasaray con goleadas estruendosas, las que han llevado al elenco ‘azulgrana’ a la parte alta de la clasificación en la Fase de la Liga de la Champions League 2026/27.

Barcelona se rehizo ante Galatasaray y lo goleó con autoridad, en Estambul. - Crédito: AFP
Barcelona se rehizo ante Galatasaray y lo goleó con autoridad, en Estambul. - Crédito: AFP

Así llega el PSG al duelo por Champions League

El PSG llega fortalecido a Europa después de vencer por 3-1 al Estrasburgo en la Ligue 1, un resultado que sostuvo su marcha en el campeonato francés antes del nuevo reto continental.

El equipo dirigido por Luis Enrique suma dos victorias en dos presentaciones de la fase de liga de la Champions League. En su estreno, goleó 6-1 al Slovan Bratislava. Más tarde, firmó uno de los marcadores destacados de la fecha al derrotar 4-2 al Manchester City.

Con esos resultados, el París-Saint Germain afrontará el próximo encuentro con confianza y buscará aprovechar su localía frente a un rival peligroso.

Alineaciones probables del Barcelona vs PSG por Champions League

- Barcelona: Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodrigo, Fermín, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

- PSG: Matvéi Safónov; Hakimi Achraf, Marquinhos, William Pacho, Zaire Emery; Vitinha, Thiago Neves, Fabián Ruíz; Désiré Doué, Ousmané Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.

Temas Relacionados

FC BarcelonaChampions LeaguePSGperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 20 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está marcada por encuentros en la Champions League, así como en la Copa Sudamericana y otros campeonatos a tener en cuenta

Partidos de hoy, martes 20 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Yordy Reyna rompe racha de derrotas con el Rodina Moscú, pero su equipo sigue en el último lugar de la Premier League de Rusia

Con una asistencia en el primer gol y presencia constante durante todo el encuentro, el jugador peruano fue uno de los más destacado de su equipo en un partido que terminó con gol en el último minuto

Yordy Reyna rompe racha de derrotas con el Rodina Moscú, pero su equipo sigue en el último lugar de la Premier League de Rusia

Michael Hoyos revela las armas de Sporting Cristal para estar punteros en el Clausura 2026: “El equipo se mata dentro de la cancha”

El conjunto rimense se aferra a la cima del Clausura y ya piensa en Cusco. El plantel celeste reconoce que hay margen de mejora, pero confía en que la unión del grupo será el factor decisivo en la recta final

Michael Hoyos revela las armas de Sporting Cristal para estar punteros en el Clausura 2026: “El equipo se mata dentro de la cancha”

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a su reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan hace esfuerzo por contratarla

La institución de la localidad de Puente Piedra ha hecho un contacto formal con la entrañable ‘Tomezinha’, uno de los últimos iconos de la LPV, para repatriarla y así refuerce al plantel. Hay un 90% de avance en la operación

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a su reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan hace esfuerzo por contratarla

Lisandro Greppo se centra en un simple propósito con Deportivo Garcilaso: “El desafío es que la frustración no nos gane, porque la ilusión es mucha”

El entrenador de la escuadra cusqueña ha quedado muy sacudido por la reciente caída de los suyos en su visita al fortín de Melgar, cuyo golpe ha provocado que el ‘pedacito de cielo’ derrape con seriedad

Lisandro Greppo se centra en un simple propósito con Deportivo Garcilaso: “El desafío es que la frustración no nos gane, porque la ilusión es mucha”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ricardo Belmont defiende el voto de OBRAS sobre las facultades legislativas: “No aprobamos un paquete, aprobamos una por una”

Ricardo Belmont defiende el voto de OBRAS sobre las facultades legislativas: “No aprobamos un paquete, aprobamos una por una”

El anuncio del retorno de Kenji Fujimori a la política acaba en una parodia junto a Tulio Loza: “Para todos mis ‘Avengers’”

Ricardo Belmont responde a quienes acusan a OBRAS de traición por facultades legislativas: “Hacen politiquería barata”

Alejandro Toledo recibió en Barbadillo la visita de Zaraí, la hija que reconoció tras años de litigio

Ministro del Interior sobre policías involucrados en delitos: “Serán expulsados y sancionados; malogran toda la imagen”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina amenaza a Samuel Dyer con un ampay si aparece con una famosa y él le replica: “¿De verdad me sacarías?”

Magaly Medina amenaza a Samuel Dyer con un ampay si aparece con una famosa y él le replica: “¿De verdad me sacarías?”

Magaly Medina queda sorprendida por confesión de Katia Condos sobre Federico Salazar: “Qué raro”

Magaly Medina cuestiona a Sheyla Rojas tras verla vender jeans en TikTok: “Ahora tiene que empezar como de cero”

Samahara Lobatón minimiza críticas de Pamela López tras decirle que cuide a sus hijos en vez de ir a realities: “¿Quién es ella?”

Magaly Medina asegura que Shirley Arica está ‘modosita’ frente a Mario Hart: “Definitivamente, a ella le gusta”

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 20 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, martes 20 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Yordy Reyna rompe racha de derrotas con el Rodina Moscú, pero su equipo sigue en el último lugar de la Premier League de Rusia

Michael Hoyos revela las armas de Sporting Cristal para estar punteros en el Clausura 2026: “El equipo se mata dentro de la cancha”

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a su reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan hace esfuerzo por contratarla

Lisandro Greppo se centra en un simple propósito con Deportivo Garcilaso: “El desafío es que la frustración no nos gane, porque la ilusión es mucha”