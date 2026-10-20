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Michael Hoyos revela las armas de Sporting Cristal para estar punteros en el Clausura 2026: “El equipo se mata dentro de la cancha”

El conjunto rimense se aferra a la cima del Clausura y ya piensa en Cusco. El plantel celeste reconoce que hay margen de mejora, pero confía en que la unión del grupo será el factor decisivo en la recta final

Michael Hoyos – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 19 octubre
El delantero argentino valoró la victoria celeste ante Comerciantes Unidos por 4 a 2, que sostiene al equipo rimense en lo alto del Torneo Clausura, y advirtió que los partidos restantes serán tratados como finales. (Sporting Cristal)
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Sporting Cristal derrotó a Comerciantes Unidos por 4 a 2 en condición de local y se aferró a la punta del Torneo Clausura con el título peruano en la mira. Al término del encuentro, el atacante argentino Michael Hoyos tomó la palabra para repasar el rendimiento del equipo, reconocer las dificultades del partido y trazar el camino que el plantel tiene por delante en la recta decisiva del campeonato.

Sus palabras combinaron satisfacción por el resultado y una cuota de autocrítica que, según él mismo indicó, el grupo procesa puertas adentro.

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El peso de jugar en casa con la obligación de ganar

Michael Hoyos – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 19 octubre
La necesidad de mantenerse en lo más alto de la tabla convirtió el duelo ante Comerciantes Unidos en una prueba exigente para Sporting Cristal. Hoyos admitió que el rival jugó sin presión, mientras los celestes tenían la obligación de ganar. (Sporting Cristal)

El partido ante Comerciantes Unidos no resultó tan cómodo como el marcador podría sugerir. Hoyos admitió que el rival llegó al estadio rimense sin presión alguna, lo que le otorgó cierta libertad para jugar, mientras que Cristal cargaba con el peso de la localía y la necesidad imperiosa de quedarse con los tres puntos para no ceder terreno en la tabla.

“Se podría decir que Comerciantes ya no tenía nada que perder, pero nosotros jugábamos en nuestra cancha y con nuestra gente, y teníamos la obligación de ganar para mantenernos en la punta. Si bien nos costó, supimos sacar adelante este partido”, señaló el delantero.

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Esa tensión propia de los equipos que pelean por un título —donde cada tropiezo puede resultar irreparable— se hizo sentir durante el desarrollo del encuentro. Sin embargo, el conjunto celeste encontró los recursos para imponerse y sumar los puntos que la tabla exigía. Para Hoyos, ese tipo de victorias, las que se consiguen con esfuerzo y no con holgura, tienen un valor particular en el tramo final de un torneo.

El atacante también subrayó que el vestuario interpreta cada compromiso con la misma urgencia: “Ante Comerciantes era una final para nosotros y la pudimos sacar adelante. Ahora toca descansar un poco y trabajar para la final que se nos viene en Cusco”, expresó, anticipando ya el próximo desafío fuera de casa.

Autocrítica interna y confianza en el grupo

Michael Hoyos – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 19 octubre
La racha positiva no impide que Sporting Cristal revise su rendimiento después de cada partido. Michael Hoyos señaló que la autocrítica es necesaria para seguir creciendo y llegar en mejores condiciones a los encuentros que definirán el campeonato. (Sporting Cristal)

Más allá de la celebración por el resultado, Hoyos dejó en claro que el plantel no se conforma con ganar si hay aspectos del juego que todavía pueden afinarse. El delantero trazó una distinción entre lo que se muestra hacia afuera —una racha positiva y una posición privilegiada en la clasificación— y lo que ocurre en la intimidad del trabajo diario.

“Nosotros, puertas adentro, tenemos que reflexionar en lo que tenemos que mejorar, pero igual considero que el equipo está fuerte y eso también se está notando”, sostuvo el argentino.

Esa capacidad de mirarse hacia adentro sin perder la confianza colectiva es, a juicio del propio jugador, uno de los pilares del buen momento que atraviesa Cristal. El equipo rimense no solo acumula puntos, sino que mantiene una cohesión interna que se traduce en actitud dentro del campo. Para Hoyos, la fortaleza del grupo no es casual: es el resultado de un trabajo sostenido que empieza a rendir frutos en el momento más importante de la temporada.

La autocrítica, lejos de debilitar al plantel, funciona como combustible. Cristal sabe que puede mejorar y esa certeza, paradójicamente, lo hace más peligroso de cara a los compromisos que faltan.

Unión y entrega, las claves de la racha celeste

Michael Hoyos – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 19 octubre
El plantel celeste atraviesa una etapa positiva y busca prolongarla en las últimas jornadas del Clausura. Para Hoyos, la clave está en el esfuerzo colectivo, tanto de quienes empiezan los partidos como de aquellos que esperan su oportunidad. (Sporting Cristal)

Cuando se le preguntó por los motivos del buen presente del equipo, Hoyos no dudó en señalar dos factores que, según él, explican todo: la unión y la solidaridad dentro del grupo. En su lectura, el rendimiento colectivo no depende únicamente de los once que salen al campo, sino de la totalidad del plantel.

“La unión y solidaridad son la clave. El equipo se mata dentro de la cancha y los que están afuera también dejan todo cada vez que les toca su oportunidad”, afirmó el delantero.

Esa dinámica, donde los suplentes empujan al mismo nivel que los titulares, genera una competencia interna saludable y eleva el nivel general del grupo. En torneos cortos y de alta exigencia como el Clausura, esa profundidad de plantel suele marcar la diferencia entre los equipos que sostienen una racha y los que se desinflan cuando más se los necesita.

Hoyos cerró su análisis con una frase que resume el estado de ánimo del vestuario celeste: “Es una linda racha y hay que seguir ahí, arriba, prendidos”. Con ese espíritu, Sporting Cristal apunta al duelo en Cusco como otro escalón en su camino hacia el título, consciente de que en la recta final del torneo no hay margen para aflojar. “Quedan algunos partidos y todas son finales para nosotros”, sentenció el atacante argentino.

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