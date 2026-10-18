Pablo Guede lanzó cruda respuesta a Franco Velazco tras ninguneo: “No sabía que los administradores hablaban de fútbol, debe querer notoriedad”

El técnico argentino habló de la victoria 3-1 de su equipo ante los 'albos' en Matute por el Torneo Clausura. (Video: Inka Digital TV)

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Alianza Lima logró una importante victoria como local ante Atlético Grau por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, un resultado que mantiene a los ‘blanquiazules’ en la lucha por el segundo certamen doméstico del año. Tras el partido, Pablo Guede respondió con dureza a Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, por comentarios vertidos durante la semana respecto a su ‘sociedad’ con Melgar.

“Que administre, es importante eso. Si yo gané o perdí dos clásicos y estoy en el cargo; él ganó dos y echó a cuatro entrenadores... Creo que habla por sí solo. Pero que siga administrando que lo está haciendo bien”, dijo en conferencia de prensa.

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El técnico argentino cuestionó que un administrador haga referencias públicas a los entrenadores de otros clubes. “No sabía que los administradores hablaban de fútbol o se metían con los entrenadores de los equipos rivales. Debe querer notoriedad o lo que sea. No sé quién es” sostuvo.

Pablo Guede lanzó cruda respuesta a Franco Velazco tras ninguneo.

Opinión de Pablo Guede sobre el triunfo de Alianza Lima ante Atlético Grau

Por otro lado, Pablo Guede consideró que Alianza Lima no controló el partido ante Atlético Grau como pretendía, aunque valoró el triunfo por la exigencia del encuentro y por la situación física del plantel. El técnico señaló que los cambios en el entretiempo permitieron corregir los problemas que el rival generó por la banda izquierda.

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El gol tempranero, según su análisis, llevó al equipo a bajar algo de intensidad. En esa línea, apuntó que los ‘íntimos’ no estuvieron precisos con la pelota en el último cuarto de cancha, una falencia que impidió manejar el desarrollo con mayor comodidad.

Pese a esa autocrítica, el entrenador destacó el trabajo de Federico Girotti, Eryc Castillo y Kevin Quevedo. “Los tres trabajaron incansables para el equipo y eso es lo que quiero”, declaró.

El DT remarcó que Atlético Grau propuso un partido incómodo, pero resaltó cómo lo sacaron adelante. “Era un partido muy jodido porque sabía que ellos se iban a meter atrás. Nos presionaron, hicieron su juego, nos hicieron ver mal por momentos y es mucho mérito de ellos. Hasta que nos acomodamos en el entretiempo con los cambios tapando su banda izquierda que nos hizo daño, y ahí lo pudimos resolver”, indicó.

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Goles y resumen de la victoria 'blanquiazul' en Matute contra los 'albos' por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Además, Pablo Guede fijó un objetivo para el tramo final del Torneo Clausura: “Intentar llegar a los 35 puntos”. Señaló que Alianza Lima no tiene margen de error y que esa presión se suma a las molestias físicas que afectan a varios integrantes del plantel.

El entrenador destacó la respuesta de quienes ingresan al campo cuando otros futbolistas no pueden estar disponibles. “Todos son importantes, nadie es imprescindible”, sostuvo al referirse a la competencia interna, para luego hacer hincapié en conservar la misma forma de juego en lo que queda del campeonato.

Por otra parte, el argentino alertó por la situación de Mateo Antoni, quien terminó con problemas en la rodilla. Además, indicó que Fernando Gaibor tuvo una semana complicada, que Esteban Pavez presenta molestias y que Renzo Garcés acumula cuatro tarjetas amarillas. “Estamos atados con alambre, pero estamos, que es lo importante”, resumió.

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Eryc Castillo (9 goles en 12 partidos del Torneo Clausura) mantiene con vida a Alianza Lima, que se ubica a tres puntos de la punta. - créditos: Liga 1

Pablo Guede sobre Kevin Quevedo, Esteban Pavez y Piero Cari

La salida de Kevin Quevedo durante el encuentro también fue motivo de consulta y Pablo Guede respondió con una broma. “Porque no vino a festejar conmigo. Me lo había prometido y se olvidó, por eso lo quité”, dijo con ironía. Después aclaró que el atacante estaba cumpliendo una buena tarea y que estaba “contento con su rendimiento”.

Sobre Esteban Pavez, el estratega ‘gaucho’ informó que el cambio estuvo relacionado con un dolor en la pierna distinto al que tuvo hace poco. “Yo creo que se rompió, le dolía la pierna”, expresó sobre el mediocampista chileno.

Finalmente, el entrenador habló sobre un posible regreso de Piero Cari. “Si él se entrena bien..., esta semana se entrenó bien. Porque se genera y hablan mucho, y sé que hay muchos intereses para que juegue uno u otro, pero el jugador tiene que trabajar, romperse el alma día a día, correr para atrás, etc. Tiene que seguir trabajando”, agregó.

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