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Giancarlo Granda lanzó ácida crítica contra 3 jugadores de la selección peruana tras derrota ante Colombia: “No veo un horizonte positivo”

El periodista deportivo analizó el rendimiento de la ‘bicolor’ en la caída con los ‘cafeteros’ y apuntó contres tres futbolistas. En esa línea, visualizó un futuro oscuro

El periodista habló de la caída de la 'bicolor' ante el cuadro 'cafetero' y cuestionó a tres futbolistas. (Video: Radio Nacional)
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La selección peruana generó preocupaciones con miras al futuro tras la gira norteamericana, que dejó un empate y tres derrotas. La caída ante Colombia en Miami reforzó las dudas sobre el funcionamiento de la ‘bicolor’ y sobre las respuestas que puede ofrecer frente a rivales de mayor exigencia.

Bajo esa premisa, el periodista Giancarlo Granda consideró que el resultado no debe explicarse únicamente por las limitaciones del plantel ni por el contexto de los amistosos, sino también por los errores individuales que incidieron en el desarrollo del encuentro.

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Excusas hay miles”, afirmó en Radio Nacional al cuestionar los argumentos que pueden surgir después de una nueva derrota. En esa línea, el periodista puso como ejemplo una acción de Miguel Araujo, a quien responsabilizó por perder la pelota, cometer una infracción y recibir la expulsión. “No es culpa de Mano Menezes que Araujo entre, pierda la pelota, cometa una falta y lo expulsen”, sostuvo.

Para el ‘Flaco’, el problema no se limita a un resultado adverso. “Sí creo que estamos en deuda, no vemos algo claro, no vemos un horizonte positivo con la selección”, dijo. También remarcó que la inquietud aumenta porque el equipo acumula derrotas y no consigue modificar esa tendencia.

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La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

El comunicador indicó que existía ilusión por imponerse ante Colombia, aunque consideró que ese desenlace no aparecía como una expectativa probable. “La forma me preocupó. No tuvimos la pelota en el medio, generamos un par de situaciones en base a la contra. Muy poquito para destacar. Las ganas de Ugarriza, que no pateó al arco, después nada. La intención de Vélez, por alguna cosita de Yotún, pero son los mismos de siempre”, declaró.

La crítica de Giancarlo Granda a tres jugadores de Perú

Uno de los cuestionamientos más directos estuvo dirigido a André Carrillo. Giancarlo Granda manifestó que el desempeño de un futbolista en su club no debería asegurarle un lugar ni condicionar la evaluación de sus actuaciones con la camiseta de Perú.

Mal partido de Carrillo”, expresó el periodista, para luego dejar en claro que “yo no soy hincha de Corinthians. Si Carrillo juega bien en Corinthians, lo aplaudo, me parece espectacular. Si es figura todos los fechas o no lo es, perfecto por él, un peruano que nos deja en alto. Yo quiero que rindan en la selección. Y Carrillo ayer (el martes) entró a la selección con una parsimonia preocupante, no entendiendo la calentura del partido, el momento en el que se jugaba ni la forma del partido”.

El comunicador también recordó su posición sobre Oliver Sonne. “Cuando yo hablaba de Sonne y decía ‘para mí no me interesa si juega en Burnley, Bayern de Múnich o Real Madrid, si no rinde en la selección, no tiene que jugar’”, precisó.

Su análisis también alcanzó a Jhonny Vidales. “Creo que hay jugadores que ya los hemos probado y que no han dado la talla. A mí lo de Jhonny Vidales no me gusta en la selección. La verdad muy poco para destacar”, mencionó.

Giancarlo Granda lanzó ácida crítica contra 3 jugadores de la selección peruana tras derrota ante Colombia.
Giancarlo Granda lanzó ácida crítica contra 3 jugadores de la selección peruana tras derrota ante Colombia.

El balance de Giancarlo Granda sobre el futuro de la selección peruana

La evaluación del ciclo de amistosos dejó más dudas que respuestas para Giancarlo Granda. El periodista explicó que inicialmente veía como una decisión positiva enfrentar a rivales duros, porque esos partidos podían exponer las debilidades de la selección peruana.

“Haciendo un análisis y una evaluación de las cuatro jornadas, me he ido con más preocupaciones que certezas”, sostuvo. A su juicio, la gira debía permitir detectar carencias, aunque también esperaba que aparecieran fortalezas.

El comunicador afirmó que no encontró ninguna de esas señales favorables. Por tal motivo, planteó que llegó el momento de trabajar con una convocatoria que permita afianzar a quienes sí dejaron una impresión positiva. También propuso llamar a futbolistas como Alejandro Hohberg y Beto da Silva.

Creo que la próxima convocatoria tiene que ser de consolidación, de los que sirvieron y los que queremos ver (...). Y los que no, muchachos, muchas gracias, sigan entrenando, sigan rindiendo en sus clubes y ojalá que en otro momento se les pueda dar; hasta aquí con lo que han dado en la selección, muy poquito y muy poquito para evaluar”“, finalizó.

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