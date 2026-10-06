Germán Leguía criticó la etapa de Héctor Cúper en Universitario: “Él solo se hizo la ‘camita’”

El exfutbolista peruano criticó al técnico argentino por su paso por la 'U'. (Video: Radio Ovación)

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La directiva de Universitario de Deportes cambió de entrenador con la salida de Héctor Cúper y la llegada de Fabián Bustos, una decisión que abrió una polémica durante la lucha por el Torneo Clausura 2026. En ese sentido, Germán Leguía cuestionó con dureza el trabajo del ‘Cabezón’ y rechazó que la responsabilidad recaiga solo en los jugadores.

El exmundialista peruano sostuvo que los resultados y las decisiones tácticas de Cúper explican el desgaste de su ciclo. “Lo de la ‘U’, la verdad que Cúper me desilusionó un montón. Todo el mundo dice que le hicieron la ‘camita’, pero yo digo que él solo se hizo la ‘camita’”, dijo en primera instancia en Radio Ovación.

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El popular ‘Cocoliche’, campeón con la ‘U’ en 1982 y 1990, señaló que varias decisiones en la formación no le resultaron comprensibles. Entre los ejemplos que enumeró mencionó la ubicación de Andy Polo como lateral derecho y de Caín Fara por la banda izquierda. También cuestionó la preferencia por Williams Riveros en lugar de Anderson Santamaría.

Para Leguía, la prioridad debió estar en corregir los errores defensivos. “Todos los equipos nos hacían gol. Le metían dos goles y él cambiaba a los delanteros”, sostuvo. El exjugador consideró que, ante ese escenario, el entrenador debía intervenir sobre la defensa y no repetir variantes en ataque.

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Germán Leguía criticó la etapa de Héctor Cúper en Universitario.

La observación también alcanzó a Lisandro Alzugaray. Germán Leguía cuestionó que el atacante fuera utilizado en la altura, al considerar que su recorrido reciente en el país no justificaba esa decisión. “Ponía a Alzugaray en la altura, no seas malo, enséñale su pasaporte y dile que es argentino, que recién tiene un tiempo acá. Yo creo que la verdad, él (Héctor Cúper) solo se quitó”, precisó.

Eso no fue todo, ya que la mirada del exfutbolista peruano sobre Fabián Bustos fue distinta. “Ahora Bustos ya conoce desde hace mucho tiempo a los jugadores. Creo que le va a dar esa confianza a muchos jugadores que la habían perdido”, acotó.

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El entrenador argentino ha sacado pecho por la jerarquía de los pilares del tricampeonato. | VIDEO: L1MAX

La confesión del preparador físico de Héctor Cúper tras la salida de Universitario

Zacarías Gaggero, preparador físico del cuerpo técnico de Héctor Cúper, admitió que no encontró una fórmula para revertir el momento del equipo. También reconoció que el registro defensivo fue un golpe para el grupo de trabajo. “Es la primera vez en su vida que le hacen 16 goles en 10 partidos”, expresó en Competencia TV.

El integrante del comando técnico señaló que intentaron corregir los problemas, aunque los resultados no acompañaron. “Si lo supiera, lo habría cambiado. Pero es fútbol”, manifestó. Gaggero sostuvo que un mismo método puede funcionar de manera distinta según el club, el plantel y las circunstancias que atraviesa cada equipo.

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El preparador físico aseguró que el cuerpo técnico trabajó para encontrar una solución. “Tratamos de solucionarlo y dimos lo mejor de nosotros, pero a veces no sale”, añadió al evaluar el desenlace del ciclo.

Javier Rabanal, Jorge Araujo y Héctor Cúper dirigieron a Universitario esta temporada.

Zacarías Gaggero destacó la postura de Héctor Cúper frente a la decisión institucional al entender que, si Universitario podía estar mejor sin ese comando técnico, debía dar un paso al costado. “Él, sobre todo, tuvo la grandeza de entender que, si el club iba a estar mejor sin nosotros, era sin nosotros. Si hubiera sabido qué cambiar para arreglarlo, me quedaba”, mencionó.

“Lo de las redes lo sabíamos. Habíamos tenido alguna reunión en la que nos pidieron evaluar cómo nos sentíamos y si se podía seguir o no. Pero trabajamos cada día como si fuera el último. Entro a la cancha y doy lo mejor de mí, como cada jugador, sin pensar si me voy a quedar los 18 meses. No hay mucho para analizar: si no salió, no salió“, agregó.

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