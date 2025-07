“Me dijo que empujó a alguien”: jugador de Garcilaso cuenta lo que le confesó Aldo Corzo tras polémico gol en Cusco

El lateral de Deportivo Garcilaso arremetió contra el arbitraje por el partido contra Universitario en Cusco. (Video: Jax Latin Media)

La polémica se ha intensificado en la recta final del Torneo Apertura 2025, y el reciente enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso no fue la excepción. Los ‘cremas’ lograron una victoria clave en el Cusco por la mínima diferencia, resultado que les permitió consolidarse como líderes absolutos del campeonato. No obstante, el triunfo no estuvo exento de controversia: varios jugadores del conjunto local expresaron su malestar por decisiones arbitrales en el encuentro.

Uno de los futbolistas del ‘garci’ que alzó la voz tras el encuentro fue Orlando Núñez. El lateral mostró su evidente incomodidad por lo ocurrido en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, sobre todo por la jugada que derivó en el único gol del partido. Según su testimonio, Aldo Corzo —capitán de Universitario de Deportes— le habría admitido que cometió una falta en la acción previa al tanto, lo que alimenta aún más el debate.

“No me gusta hablar del tema de los árbitros, cada quien hace su trabajo. Pero en la jugada del gol yo le pregunté a Aldo quién lo marcaba y me dice el nombre, pero admitió que empujó a alguien. Él mismo me lo dice: ‘yo empujo a alguien’”, relató el jugador. “¿Y a quién empuja? ¿Quién se cae? Yo”, añadió, dejando entrever su molestia por la falta no cobrada.

Pero la controversia no terminó con el gol. En los minutos finales del partido, Deportivo Garcilaso reclamó con vehemencia un penal por una presunta falta dentro del área ‘crema’, que el árbitro decidió no sancionar. La jugada, que pudo haber cambiado el desenlace del encuentro en el Cusco, desató la indignación del plantel local. Orlando Núñez, nuevamente, fue enfático al referirse al tema.

Aldo Corzo celebró un gol importante en el Cusco, contra Deportivo Garcilaso por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2025. Crédito: Prensa U

“La vimos y es penal a Aldair Salazar. Si voy más profundo en este tema, me suspenden 20 fechas”, declaró con frustración el defensor, dejando entrever una sensación de impotencia frente a lo que califican como una injusticia arbitral.

Más allá de sus cuestionamientos al arbitraje, el lateral también asumió parte de la responsabilidad por el resultado. Reconoció errores propios y no escatimó elogios hacia el rival. “Universitario siempre es un rival difícil. Perdonamos cuatro ocasiones claras, pero estos equipos, que tienen jerarquía, no te perdonan: en la primera que tienen, te vacunan”, señaló, resaltando la contundencia del cuadro ‘crema’ en los momentos clave del cotejo.

Lo que dijo Aldo Corzo sobre la polémica

Aldo Corzo, capitán de Universitario de Deportes, también salió al frente para responder a las críticas surgidas tras el ajustado triunfo ante Deportivo Garcilaso en Cusco. El experimentado defensor fue enfático al señalar que el tanto que definió el encuentro no estuvo precedido por ninguna falta y que el resultado fue justo en función del desarrollo del juego.

“Fuimos justos ganadores. No hay polémica. Ahora que la vi, el roce es normal en el área, pero por lo que he visto, no hay nada”, declaró Corzo. Además, hizo un llamado a no alimentar versiones sin fundamento: “No hay que crear cosas que no sirven”. Con estas palabras, el líder ‘crema’ buscó zanjar el debate y reafirmar la legitimidad del triunfo que mantiene a la ‘U’ en la cima del Torneo Apertura 2025.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los cusqueños y quedaron a un empate del título. (Video: L1MAX)

Universitario se prepara para disputar la última fecha del Torneo Apertura 2025 en su casa, el estadio Monumental, un escenario que se ha convertido en su fortín a lo largo de la temporada. En esta jornada decisiva, los ‘merengues’ recibirán a Los Chankas con la consigna de asegurar una victoria que les permita consagrarse campeones, sin depender de otros resultados.