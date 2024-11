Edison Flores deslizó entre lágrimas que no seguiría en Universitario tras bicampeonato de Liga 1: “Muchas gracias y un gusto”

El jugador deslizó que dejará el cuadro 'crema' luego de bicampeonato. (Video: L1MAX)

Universitario de Deportes se adjudicó el título de la Liga 1 2024 y, por consiguiente, obtuvo el bicampeonato nacional. Esto sucedió luego de haber ganado el Torneo Clausura tras el empate de visita sin goles con Los Chankas y por la derrota de Alianza Lima ante Cusco FC en Matute. Y más allá de la responsabilidad de que este éxito radica en el buen funcionamiento del cuadro ‘crema’ a lo largo de la temporada, uno de los puntos altos fue Edison Flores. En ese sentido, el ‘Orejas’ celebró con lágrimas al final de la contienda en Andahuaylas y deslizó que no seguiría en el club.

“Vine para esto, para gozar. Mucha gente hablaba mucho, decían muchas cosas. Nosotros sin hablar, trabajando en silencio cada partido. Se nos dio porque se nos tenía que dar porque somos el mejor equipo del torneo desde el año pasado”, fueron sus primeras palabras en entrevista para L1 MAX al término del choque en Apurímac.

De la misma manera, agradeció el apoyo de la hinchada, de quien sintió su respaldo aún en los malos momentos. “Queda decirle gracias a toda la hinchada por el apoyo, tuve altibajos y estuvieron ahí. Espero que lo disfruten mucho. Ahora somos bicampeones y a gozar”, precisó.

Y como lo había anticipado durante la semana, el mediocampista peruano reconoció que esta consecución y gloria son dedicados para César ‘Zapatito’ Vega, utilero del equipo y que falleció el pasado domingo en un accidente de tránsito.

“Se lo dedico a toda mi familia, fue duro. Es un momento de mucha alegría, estas lágrimas son de alegría, por ‘Zapato’, tuvimos una semana muy difícil”, acotó.

Edison Flores tuvo un papel clave en Universitario el 2024 al anotar 10 goles y repartir 5 asistencias en 38 partidos. - créditos: Liga 1

Edison Flores deslizó posible salida de Universitario

Ahí fue cuando Edison Flores no aseguró su permanencia en Universitario para el 2025 con una peculiar frase.

“Agradezco a toda la hinchada de la ‘U’ que estuvo con nosotros día a día, más de 80 mil metidos a los estadios. Mira este lindo marco. Solo queda decirle al hincha de la ‘U’ ‘muchas gracias y fue un gusto’”, sostuvo.

Eso no fue todo, ya que pidió a los aficionados que se enfoquen en las celebraciones de este título y que luego verá si sigue o no.

“¿Sigo en la ‘U’? No lo sé, que disfruten este momento que somos bicampeones. En los próximos días pensaré qué hacer”, agregó.

Edison Flores y su deseo de volver a Estados Unidos

No es la primera vez que Edison Flores no confirma que va a continuar en el equipo de sus amores. De hecho, en junio de este año expresó que desea vivir en Estados Unidos, donde ya estuvo cuando jugó entre el 2020 y 2022 en DC United de la MLS.

“Mi sueño es retirarme, si Dios me lo permite, en Estados Unidos, poder vivir allá, hacer transmisiones porque me gusta, divertirme con la gente. Tengo un grupo pequeño y me va a apoyar cuando dé el siguiente paso”, reveló en diálogo con Horacio Zimmermann.

El canterano del conjunto ‘merengue’ también manifestó que Virginia es un estado al cual planea regresar y que “me gustó mucho mi parte en Estados Unidos los dos años y medio que estuve ahí. Ana (su esposa) tenía el sueño de muy pequeña de tener una experiencia allá y se nos dio. Ella me metía en la cabeza para viajar a Estados Unidos y se dio la oportunidad por la ley de la atracción por lo que quieras. Me gusta cómo se maneja la cultura y es un lugar bueno para estar tranquilo”.

Edison Flores señaló que le gustaría retirarse del fútbol en Estados Unidos y vivir en la ciudad de Virginia

Situación contractual de Edison Flores

Cabe mencionar, que la carta pase de Edison Flores le pertenece a Atlas, que lo cedió a Universitario desde mediados del 2023 y culmina a finales del 2024. Bajo esa premisa, tiene que volver al club mexicano para analizar su futuro y ver si rescinde y sigue su carrera en otro equipo o qué hará.