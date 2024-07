Alexander Callens defendió y minimizó salida nocturna de Christian Cueva y André Carrillo

Alexander Callens opinó sobre la salida de Christian Cueva y André Carrillo, poco después de la eliminación de Perú de la Copa América 2024 (Ovación).

Alexander Callens, defensor de la selección peruana, se pronunció respecto a la controversia sobre la salida nocturna en una discoteca de los futbolistas de la ‘bicolor’, André Carrillo y Christian Cueva, poco después de la eliminación de la Copa América 2024.

El central del AEK Atenas comentó que entiende la indignación de los hinchas, pero también dejó en claro que sus compañeros se encontraban de vacaciones y eran responsables de sus acciones.

“Es normal que se critique. Hace poco lo vi y entiendo a la gente. Antes, cuando ganábamos, pasaba eso y nadie decía nada. Es entendible, cada uno hace lo que quiere, es responsable y si está de vacaciones bien, sino no. Ellos saben lo que hacen y ya está. Entiendo la molestia de la gente”, declaró en rueda de prensa.

Los deportistas fueron captados por algunos cercanos y se expuso que decidieron salir a festejar, pese a su lamentable rendimiento en la competencia internacional | Willax

Al defensor de 32 años le consultaron en específico sobre ‘Cuevita’ quien lleva varios meses sin jugar y fue el principal apuntado por las críticas. Este optó por recordar lo mucho que aporta con su talento en la cancha y evitó hacer más juicios de valor: “Lo que Christian hace en el campo, nadie lo discute, lo que hace fuera es cosa de él”, indicó.

Asimismo, se refirió a los pedidos de hacer un recambio generacional que deje de lado a Cueva, Carrillo y Paolo Guerrero. Ante ello, fue cauto y recordó lo mucho que le dieron los tres a la selección peruana e incluso se animó a comentar un poco de la situación de cada uno, mostrando confianza en que ‘Aladino’ y la ‘Culebra’ se recuperen, mientas que reafirmó su admiración por la longevidad del ‘Depredador’.

“Eso siempre pasa. Entiendo perfectamente al hincha, que si no nos dan los resultados, van a hablar mal. Creo que André Carrillo, Paolo y Cueva nos han dado mucho y merecen un respeto. Cueva recién está agarrando ritmo, hizo todo lo posible para llegar en un mejor momento. André sé que va a volver al nivel que tiene. Y qué le podemos decir a Paolo, a la edad que tiene, seguir jugando y trabajando todos los días, es un ejemplo para todos. Yo le digo, quisiera llegar a los 40 y seguir jugando como él. La gente no ve el esfuerzo que hacemos. Pero lo entiendo y si no se gana, matan a todos”.

Alexander Callens fue de los pocos valores rescatables de Perú en la Copa América 2024. (AP Photo/Reed Hoffmann)

Alexander Callens defendió el sistema 3-5-2

Alexander Callens también fue consultado acerca de la alineación de 3-5-2 que viene implementando Jorge Fossati en la selección peruana. El zaguero defendió el sistema, dejando en claro que al final quienes juegan son los futbolistas, y recordó que el sistema se mostró sólido en el primer choque contra Chile, el cual quedó igualado 0-0.

“Cuando jugamos contra Chile y empatamos nadie hablaba de la alineación ni decía nada. Ahora por los resultados, se empieza a hablar. Al final los que jugamos somos nosotros, el DT plantea una alineación y todos la hacemos de la mejor manera. No dieron los resultados como queremos, pero esto es así. Fue la Copa más fuerte que hemos jugado hasta ahora y ahora hay que prepararnos”, añadió.

Por último, afirmó que no todo lo acontecido en la Copa América es negativo, debido a que sacaron buenas conclusiones, se adaptaron mejor al sistema y se conocieron más con los nuevos seleccionados:

“Sacamos muy buenas conclusiones, empezamos a conocernos más. Para ganar estos partidos, tenemos que jugar partidos perfectos y creo que no lo hicimos. Para los que solo ven los resultados, si les puede preocupar, pero pienso que el equipo está mejor, agarrando la idea. Se vienen partidos fuertes y decisivos. Ahora tenemos dos meses para descansar y venir de la mejor manera. Sabemos las circunstancias en las que estamos y si no hacemos dos partidos perfectos contra Colombia y Ecuador, no vamos a sacar buenos resultados”.