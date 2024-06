Perú y su romance con la Copa América para revertir mala situación en Eliminatorias Sudamericanas

Jorge Fossati tiene el reto de hacer una gran Copa América con la selección peruana (Diseño - Infobae Perú)

Si existe una competición predilecta para la selección peruana, esa es la Copa América. En sus momentos más complicados, el cuadro ‘bicolor’ logró firmar destacadas actuaciones en la competición continental. De hecho, hubo veces en las que, estas grandes campañas, repercutieron en el ánimo y la confianza del plantel, ayudándolo a repuntar en otros certámenes como las Eliminatorias Sudamericanas.

Dos claros ejemplos de ellos ocurrieron durante el ciclo de Ricardo Gareca, quien, en dos ocasiones, aprovechó el certamen Conmebol para sacar a Perú de los últimos lugares y llevarlo hasta el repechaje.

Copa América Centenario

La Copa América Centenario, disputada a mediados de 2016, llegó en un momento muy complicado para el ‘Tigre’, debido a que la ‘blanquirroja’ ocupaba el antepenúltimo lugar de la tabla de las clasificatorias, con solo 4 puntos, por lo que ya se le había acabado el crédito del tercer lugar obtenido en la Copa América de Chile, disputada el año anterior. Además, la fecha doble previa al inicio de la competición, fue muy negativa, sufriendo una derrota 1-0 ante Uruguay en Montevideo, y un empate 1-1 en el Estadio Nacional con Venezuela, una selección que venía en último lugar tras perder todos sus encuentros, por lo que todos esperaban una victoria.

Gareca era consiente que su equipo necesitaba cambiar de rumbo y para ello realizó una convocatoria integrada principalmente con jugadores del torneo local, y dejó fuera a elementos que militaban en el exterior como Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas, Carlos Zambrano, André Carrillo, Luis Advíncula y Carlos Ascues, los cuales, pese a jugar en ligas más competitivas, no habían demostrado un buen rendimiento, o habían realizado indisciplinas o mostrado falta de compromiso.

En dichos puestos dio mayores oportunidades a jugadores que destacaban en el campeonato nacional, pero que habían tenido pocas chances de vestir la camiseta nacional. Estos fueron: Edison Flores, Raúl Ruidiaz, Andy Polo, Miguel Trauco, Aldo Corzo, Alejandro Hohberg y Óscar Vílchez. La mayoría aprovechó el torneo para consolidarse, hasta el punto de jugar un papel clave en la clasificación a Rusia 2018.

Edison Flores y Miguel Trauco se consolidaron como titulares en la selección peruana en la Copa América Centenario (Conmebol)

El inicio fue complicado, superando 1-0 a un débil Haití con solitario gol de Paolo Guerrero. Luego, se igualó 2-2 con Ecuador, con un primer tiempo brillante, en el que se pudieron 2-0 arriba, pero un complemento flojo en el que los norteños empataron. Por último, llegó el recordado choque con Brasil, del recordado triunfo con gol de Raúl Ruidiaz con la mano, en el que se hizo gala de gran solidez defensiva. La participación peruana terminó en cuartos de final, al caer por penales con Colombia tras empatar 0-0.

Lo que ocurrió después es historia conocida. Perú comenzó a mejorar poco a poco, al inicio en rendimiento, pero luego se vio reflejado en los resultados, hasta el punto de quedar en 5° puesto de las Eliminatorias y clasificar al Mundial tras superar a Nueva Zelanda en el repechaje.

El gol con la mano frente a Brasil fue uno de los más icónicos de Raúl Ruidiaz.

Copa América Brasil 2021

La selección peruana tuvo un muy mal inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, ya que marchaba en último lugar con 4 puntos, aunque venía de un valioso triunfo 2-1 sobre Ecuador en Quito. El gran problema ‘bicolor’ de ese entonces era el nueve, ya que tanto Paolo Guerrero como Jefferson Farfán atravesaban problemas físicos y no estaban al 100%. Para ese entonces, Gianluca Lapadula se iba adaptando al equipo, y tras unos primeros partidos importantes, venía de ser figura al brindar dos asistencias contra el ‘tricolor’.

Para esa competición, las principales ausencias fueron las del ‘Depredador’ y la ‘Foquita’ por los motivos mencionados, y las de Carlos Zambrano y Luis Advíncula por decisión personal, aunque, a diferencia de lo ocurrido en la Copa Centenario, ambos retornaron rápidamente. Además, se probaron nombres nuevos como Luis Iberico, Santiago Ormeño, Raziel García, Jhilmar Lora, Martín Távara, Alexis Arias y Renzo Garcés.

Gianluca Lapadula se consolidó en la selección peruana durante la Copa América 2021 (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El formato de aquella Copa, consistió en dos grupos de cinco, por lo que Perú disputó cuatro partidos en primera fase, lo cual significó mayores oportunidades de probar nombres y alineaciones. La ‘bicolor’, logró avanzar hasta las semifinales, y quedó en cuarto puesto.

Los nuevos nombres que se probaron no llegaron a consolidarse en la selección. No obstante, sí se sacó provecho de otros aspectos, como la consolidación la dupla Lapadula-Cueva, la presencia de Alexander Callens en el equipo titular y el cambio de alineación de 4-3-3 a 4-2-3-1 con el ingreso de Sergio Peña al once. A partir de ahí, los resultados mejoraron, hasta el punto de volver a clasificar al repechaje.

¿En qué contexto llega Perú a la Copa América 2024?

La selección peruana vuelve a llegar a la Copa América en el último lugar de las Eliminatorias, esta vez con solo dos puntos producto de cuatro derrotas, dos empates y ninguna victoria en las primeras seis jornadas. La gran diferencia es que, en esta ocasión, Perú afrontará el torneo iniciando un nuevo ciclo, debido a que, Juan Reynoso fue destituido y reemplazado por Jorge Fossati.

El ‘Flaco’ optó por mantener la base con la que contaba el ‘Cabezón’, manteniendo a los referentes y sin ninguna ausencia destacada. Las únicas novedades son la presencia de José Rivera y el retorno de Christian Cueva, quien se encuentra sin club.

El principal cambio que plantea el uruguayo es la implementación del esquema 3-5-2. Esta formación no es nada fácil de desarrollar, de hecho, tanto a Gareca como a Reynoso le salió mal cuando intentaron utilizarla, pero esta vez, Fossati tendrá varios partidos para que los futbolistas se vayan adaptando y plasmar su idea. Dicha alineación también tiene pensado potenciar a jugadores que ya eran seleccionados pero que no tenían tanto protagonismo como Aldo Corzo y Andy Polo, pensados para jugar como central y carrilero derecho respectivamente.