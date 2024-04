DT de Colo Colo quedó frustrado con planteamiento de Alianza Lima en la Copa Libertadores: “No es fácil porque se meten todos atrás”

Entrenador argentino del 'cacique' fue firme al indiciar que su equipo mereció el triunfo y se refirió al planteamiento defensivo del rival. (ESPN)

Colo Colo recibió a Alianza Lima en el estadio Monumental de Santiago y empataron sin goles por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Si bien en los últimos minutos del partido los ‘blanquiazules’ tuvieron opciones para ganarlo, durante la gran mayoría del cotejo fueron asediados por constantes ataques del elenco ‘albo’, que no presentó eficacia de cara al arco rival.

Una vez culminado el encuentro, no solo la principal figura del ‘cacique’, como el volante Arturo Vidal, se refirió de manera negativa sobre el planteamiento adoptado por el entrenador Alejandro Restrepo en su visita a Chile. En conferencia de prensa, el DT de los ‘mapochos’, Jorge Almirón, se refirió al férreo esquema táctico que presentó el representativo peruano y cómo tuvo que realizar algunos cambios para generar mayores ocasiones de gol debido al volumen defensivo que tuvieron al frente.

En esa misma intervención, el extécnico de Boca Juniors y Luis Advíncula comentó que la dificultad radicaba en superar hasta los ocho jugadores en faceta defensiva que colocó el cuadro de La Victoria, los cuales buscaban recuperar el esférico cuanto antes para contragolpear.

“La verdad es que lo hicieron bien (los jugadores), el planteamiento creo que fue el correcto porque ellos juegan con línea de cinco, ¿vieron eso, no? ¿Lo vieron que ellos juegan con línea de cinco? Tres volantes y dos puntas. Modificamos algunas cosas para atacar por dentro, tuvimos en el primer tiempo muchas situaciones por dentro, que no pudimos concretar y recuperamos la pelota rápido. La verdad que no es fácil porque todos se te meten atrás. Una línea de cinco con tres volantes y están jugando al contragolpe, esperando alguna pérdida y jugar largo”, mencionó ante la prensa.

En esa misma línea, Almirón Quintana explicó las principales variantes que tuvo que efectuar para esta contienda. Una de ellas fue colocar al volante Vicente Pizarro como carrilero por la banda izquierda teniendo el constante apoyo del extremo Carlos Palacios, mientras que el atacante Marcos Bolados también tuvo que retroceder varios metros en el sector diestro para enfrentar uno contra uno con Franco Zanelatto.

“El equipo tuvo paciencia, en el primer tiempo llegamos con mucha profundidad, tuvimos varios remates de fuera del área, muchos tiros de esquina. ‘Vicho’ (Vicente Pizarro) jugó en una posición que no es habitual, pero era para darle ese sostén y Carlos se tiraba al costado para agarrarla él. Creo que podía sumar un pase más en la mitad de la cancha y fue por eso la variante. Marcos jugó casi como un carrilero contra el de ellos. Si teníamos un lateral se iban a superponer en esa posición, así que el planteamiento fue bastante bueno”, aseveró.

Empate sin goles por la fecha 3 del Grupo A del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

Colo Colo mereció más ante Alianza Lima

En otro momento de su intervención, el DT de 52 años elogió el desempeño de sus dirigidos y fue claro al mencionar que merecieron mejor suerte, pues contaron con hasta 20 remates y dos cayeron en los postes. No obstante, reconoció que carecieron de mayor desequilibrio en los duelos individuales.

“Lo hicieron bien los chicos y merecíamos más, sobre todo en el primer tiempo. En un partido muy cerrado el equipo hizo todo lo posible para abrir el marcador, pero no se dio y en el segundo tiempo hay que estar muy paciente. Individualmente, hay que desequilibrar, eso nos faltó un poquito”.

Con esta igualdad 0-0, Colo Colo quedó segundo en su serie con cuatro unidades y en posición de clasificar a octavos de final, pero una victoria de Cerro Porteño contra Fluminense podría relegarlo al tercer puesto. Cabe recordar que en las tres fechas faltantes, los chilenos tendrán un solo partido como local, ante el ‘Flu’ y dos salidas, a Paraguay y Perú.