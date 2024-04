“Alianza Lima extrañó a Cecilio Waterman”: el análisis de Pedro García tras el empate de Alianza Lima ante Colo Colo

Cecilio Waterman estará cerca de un mes de baja por una lesión muscular. - Crédito: Difusión

Hubo un registro distinto para el ataque de Alianza Lima en su tercera aparición en la Conmebol Libertadores 2024. Se dio el ingreso obligado de Jeriel de Santis por Cecilio Waterman en la nómina, luego de que este sufriera una lesión muscular en la goleada 3-0 a Sport Boys, por el Apertura 2024.

Sin embargo, el espaldarazo inicial del comando técnico de Alejandro Restrepo para afrontar el cotejo contra Colo Colo, en Macul, fue para el veterano Hernán Barcos, quien disputó poco más de una hora en Santiago de Chile. Una vez que cumplió con su labor le dio paso a De Santis para que sume minutos, rodaje y pueda conciliarse con la afición.

Lamentablemente su exhibición dejó mucho que desear al punto de malograr una ocasión clara de gol con un remate a la nada, que terminó desesperando a los simpatizantes aliancistas y ofuscando al entrenador Restrepo. A partir de esa jugada puntual se extrañó la aportación de Watermann, más allá de que hace no mucho haya sido cuestionado por un problema en su puntería.

Alianza Lima sacó un empate ante Colo Colo, en Chile. - Crédito: AFP

“Waterman hubiese sido una gran alternativa”

Durante la última emisión del programa Al Ángulo, el periodista Pedro García tomó la palabra para realizar un análisis general del reciente test del club victoriano en el estadio Monumental de Santiago de Chile. Desde su perspectiva, Cecilio hizo falta y se hizo extrañar por sus características deportivas.

“Alianza Lima extrañó a Waterman”, partió diciendo en el escenario. “Con su potencia física y su velocidad, hubiese sido una gran alternativa de pase largo que el equipo no tuvo el día de hoy”, precisó.

En esa misma frecuencia, García aseguró que “Hernán Barcos con todo lo bueno que es, no está para el pase a larga distancia para un partido como este”. Y así quedó evidenciado en el tiempo que el ‘Pirata’ estuvo en la cancha del Monumental, donde no trascendió ni tuvo chances para rubricar.

El delantero se lesionó segundos después de marcar el tercero de los 'blanquiazules'. (Video: Liga 1 Max)

La lesión de Cecilio Waterman

A través de sus redes sociales oficiales, el club de La Victoria informó que el goleador de Panamá acusa una dolencia muscular en los isquiotibiales que lo mantiene bajo observación en el área médica. No hubo una precisión exacta de su retorno, pero se prevé que estará listo un mes más tarde.

Así las cosas, Waterman se perdería los siguientes partidos: vs FBC Melgar (domingo 28 de abril | Liga 1), vs Universidad Técnica de Cajamarca (viernes 3 de mayo | Liga 1), vs Cerro Porteño (miércoles 8 de mayo | Copa Libertadores) y vs Sport Huancayo (sábado 11 de mayo | Liga 1).

Cecilio Waterman rompió en llanto luego de sellar la goleada de Alianza Lima sobre Sport Boys. - Crédito: Willy Escurra

El calendario de Alianza Lima en Copa Libertadores 2024

Fecha 4

Alianza Lima vs. Cerro Porteño

Fecha: 8 de mayo

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Canal: ESPN, STAR+, Paramount, Pluto TV

Fecha 5

Alianza Lima vs. Colo Colo

Fecha: 15 de mayo

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Canal: ESPN, STAR+, Chilevisión

Fecha 6

Fluminense vs. Alianza Lima

Fecha: 29 de mayo

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Maracaná

Canal: ESPN, STAR+, Globo, Pluto TV