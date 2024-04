Reimond Manco habló de los caprichos que le cumplió Edwin Oviedo para llegar a Juan Aurich: de un Mustang como regalo al contrato más especial

El 'Rei' se refirió a la vez que llegó al elenco chiclayano de la mano del expresidente de la FPF. (Video: Apuestocom)

Reimond Manco fue considerado uno de los jugadores peruanos que más prometía en los últimos 15 años. De hecho, su aparición en el Mundial Sub 17 generó una enorme ilusión en el Perú, pero sobre todo su partida a PSV Eindhoven. Sin embargo, de un momento a otro su carrera no tuvo el despegue esperado, ya que regresó al país a los pocos años. En ese sentido, el ‘Rei’ confesó que Edwin Oviedo lo convenció para llegar a Juan Aurich y reveló los caprichos que le cumplió.

Esto sucedió en el 2010, cuando venía de ser prestado a Willem II, donde padeció de problemas físicos. En eso, se reunió con su representante, Raúl González, y conoció la intención del presidente del club ‘norteño’.

“Fui a visitar a Raúl, mi empresario, y me dijo que Edwin quería hablar conmigo. Yo no sabía quién era, solo escuchaba de ‘Manchester del Norte’ y las pocas noticias que podían llegar allá (Países Bajos). Ahí me preguntó si quería jugar la Copa Libertadores, algo que no había hecho antes porque estuve poco tiempo en Alianza Lima”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘Apuesto.com’.

De pronto, le tocó tomar una decisión y optó por escuchar la recomendación de su agente, cuya idea la compartía su club de origen, PSV. “Raú me dijo ‘es interesante, juegas la Copa cinco meses y te vas’. Yo venía jugando en Willem II, pero no estaba al 100% recuperado porque me habían operado, no estaba a mi nivel. Entonces, acepté la propuesta y PSV también, porque le parecía la idea de que venga a jugar la Copa Libertadores”, dijo.

Reimond Manco y la decisión de quedarse en Juan Aurich

Con Juan Aurich, Reimond Manco pudo luchar por la Liga 1 (salió campeón nacional el 2011) y disputar la Copa Libertadores. Ahí fue cuando empezaron los ofrecimientos de Edwin Oviedo para que el deportista se quede, pagando una cifra que bordeó el millón de soles.

“En Copa nos fue excelente, a mí también, y creo que Edwin se enamoró de mí y me ofreció mucho más dinero de lo que ganaba, se ofreció comprar mi pase. Ese fue un error mío porque yo hubiese podido regresar a Holanda y pelear un puesto. Allá me quedaba un año y medio de contrato y el entrenador me había dicho que pelee por el puesto”, comentó.

El regalo de Edwin Oviedo a Reimond Manco

El expresidente de la FPF consideró que tener a un jugador de su calidad era crucial para los objetivos futbolísticos y le ofreció un contrato extenso. “Raúl me dijo que tenía esa oportunidad o pelear el puesto, juego o no juego, pero me quedo (en PSV). ‘Yo te recomendaría que te vayas’. Yo tenía una vida en Holanda, estaban mis cosas, tenía amigos, conocía la ciudad, estaba recontra instalado. Después apareció Oviedo y pensé ‘Chiclayo, la comida es rica’. Entonces me alquiló una cosa, contrato por cinco años”, precisó.

Eso no fue todo, ya que Reimond Manco admitió que para seguir en Juan Aurich le pidió a Edwin Oviedo tener una clásula especial, algo que aceptó sin problemas.

“Yo tenía una cláusula bien rara porque le dije que me quedaba, pero no quiero ganar menos que nadie, solo en Juan Aurich. Llegaba alguien con 1000 dólares y a mí me tenían que dar 1100 dólares. Oviedo lo aceptó, me regaló un Mustang, era imposible no decirle que no. Ahora pienso y debí haber regresado a Holanda, hubiese peleado una titularidad y quién sabe si me iban a renovar o una vida allá

Edwin Oviedo y su gestión en Juan Aurich

Edwin Oviedo fue presidente de Juan Aurich y, durante su gestión, que comenzó en 2008, desempeñó un papel crucial en la transformación y el fortalecimiento del club, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Bajo su liderazgo, Juan Aurich experimentó uno de los períodos más exitosos de su historia.

Uno de los logros más destacados fue la conquista del campeonato nacional en 2011. Este título fue significativo, ya que representó el segundo campeonato de liga en la historia del club (el primero fue en 1968).

La labor del dirigente también se caracterizó por la inversión en infraestructura y en las divisiones menores del club, buscando asegurar un futuro sostenible para la institución. La implementación de una filosofía de juego basada en el talento local y el fomento de las categorías juveniles fueron clave en el desarrollo de una identidad futbolística propia.

Edwin Oviedo dejó la presidencia de Juan Aurich en 2015 para llegar a la Federación Peruana de Fútbol, con una clasificación al Mundial el 2018.