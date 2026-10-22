Perú

Tiró una colilla de cigarro y provocó un incendio forestal en Cusco: La justicia lo sentenció a más de 3 años

Una colilla encendida, una fogata que se salió de control y una quema de maleza sin cortafuegos originaron los siniestros por los que la Fiscalía consiguió sentencias contra tres personas.

Un reporte informativo de Latina detalla las consecuencias de los incendios forestales en la región de Cusco, Perú, donde se confirma la muerte de ocho personas. Las autoridades judiciales dictaron sentencia contra tres personas responsables de iniciar siniestros en las provincias de Calca, Paruro y Anta, imponiendo penas de prisión suspendida, el pago de reparación civil y la obligación de reforestar las áreas afectadas.
Guardar

Tres personas fueron sentenciadas a penas de prisión suspendida por provocar incendios forestales en las provincias de Calca, Paruro y Anta, en Cusco. Los siniestros destruyeron extensas áreas de vegetación y los responsables deberán pagar reparaciones civiles y reforestar las zonas afectadas en un plazo de dos años.

En paralelo, la región enfrenta las consecuencias de estos desastres. Frank Morales, un pastor de ovejas de 34 años que estaba desaparecido desde el incendio forestal del 5 de octubre, fue hallado sin vida en la zona limítrofe de Alto Pichigua y Palpata, en la provincia de Espinar. Las circunstancias de su muerte aún son materia de investigación y la cifra de fallecidos por estos siniestros en Cusco se elevó a ocho.

PUBLICIDAD

Tres personas fueron sentenciadas por provocar incendios forestales

Uno de los sentenciados es Néstor Huanaco Mamani, de 44 años, quien arrojó una colilla de cigarrillo encendida sobre vegetación seca cerca del Santuario del Señor de Huanca, en el distrito de San Salvador, provincia de Calca. El incendio, ocurrido el 18 de octubre, afectó seis hectáreas de formación boscosa.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco aprobó un acuerdo de terminación anticipada y le impuso tres años, diez meses y veinte días de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por tres años. Además, deberá pagar S/ 2.500 de reparación civil y cumplir 44 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

PUBLICIDAD

Fuego en pastizales de montaña, una persona con chaleco de seguridad ciudadana y un círculo superpuesto con una mano y un cigarrillo encendido
Un agente de seguridad ciudadana observa el avance del fuego en pastizales secos junto a una imagen superpuesta de una mano con un cigarrillo encendido. (Andina)

Alain Miranda, fiscal especializado en Materia Ambiental, informó que el hombre fue identificado por transeúntes. La sentencia también ordena reforestar las seis hectáreas afectadas con especies de molle y eucalipto en un plazo de dos años, bajo supervisión semestral. El incumplimiento de las reglas de conducta podría ocasionar la revocatoria de la suspensión de la pena y su cumplimiento efectivo en un establecimiento penitenciario.

Otro caso ocurrió en la provincia de Paruro, donde Mario Córdoba, trabajador municipal, encendió una fogata mientras participaba en la reparación de una tubería. Las llamas se salieron de control y arrasaron aproximadamente diez hectáreas de vegetación, incluidos árboles de eucalipto, pino y queuña.

El tercer incendio se registró en el distrito de Ancahuasi, provincia de Anta. Allí, John Angelino Coahuatito realizó una quema de maleza sin implementar cortafuegos, lo que ocasionó daños en siete hectáreas de vegetación.

Fiscalía advierte sobre el riesgo de provocar quemas en temporada seca

El fiscal Alain Miranda señaló que los responsables conocían la ocurrencia de incendios forestales en distintas zonas de Cusco y las condiciones de sequedad de la vegetación, factores que incrementaban el riesgo de propagación de las llamas.

Los tres sentenciados recibieron penas de prisión suspendida y deberán pagar reparaciones civiles, además de reforestar las zonas afectadas en un plazo de dos años.

Cusco registra 372 incendios forestales en lo que va del año

Según las cifras difundidas por el Gobierno Regional de Cusco, la región registra 372 incendios forestales, más de 13.000 hectáreas afectadas y ocho personas fallecidas en lo que va del año.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables de otros siniestros. Provocar incendios forestales puede constituir un delito penal, además de ocasionar daños a los ecosistemas y poner en peligro la vida de las personas.

¿Dónde reportar un incendio forestal en Perú?

Ante un incendio forestal, la población debe comunicar la emergencia de inmediato a las autoridades para facilitar la intervención de los equipos de respuesta. Los Bomberos Voluntarios atienden emergencias en el número 116, mientras que la Policía Nacional del Perú recibe alertas en el 105. Al realizar la llamada, es importante indicar la ubicación exacta del fuego, si hay viviendas o personas en peligro y si las llamas amenazan áreas de vegetación cercanas.

Asimismo, las personas que sean testigos de quemas ilegales o de acciones que puedan provocar incendios forestales pueden presentar una denuncia mediante la plataforma Alerta SERFOR, que permite reportar delitos e infracciones contra los recursos forestales y la fauna silvestre. La denuncia puede incluir una descripción de los hechos y pruebas disponibles, como fotografías, y existe la opción de reservar la identidad o presentarla de forma anónima.

Para verificar información sobre incendios registrados y las acciones de respuesta, también se puede consultar los reportes oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-Indeci). Se recomienda no acercarse a las llamas ni intentar combatir un incendio sin entrenamiento y equipos adecuados, y seguir las indicaciones de las autoridades.

Temas Relacionados

incendio forestalCuscoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Quién es Andrea San Martín? De los realities a una figura pública marcada por disputas y una denuncia por presunta agresión a su hija

La influencer inició su carrera en los realities peruanos y, con los años, mantuvo presencia en televisión y redes sociales mientras sus disputas familiares y legales la colocaron en el centro de la atención pública

¿Quién es Andrea San Martín? De los realities a una figura pública marcada por disputas y una denuncia por presunta agresión a su hija

Alex Valera recuerda con emoción lo que le costó llegar a Universitario y se ilusiona con los 100 goles: “A veces pienso que es un sueño”

El delantero chiclayano atraviesa un gran momento tras la victoria ante Alianza Atlético, partido en el que marcó y alcanzó los 90 goles con la ‘U’

Alex Valera recuerda con emoción lo que le costó llegar a Universitario y se ilusiona con los 100 goles: “A veces pienso que es un sueño”

Óscar ‘Neka’ Vílchez sorprende a Reimond Manco y recrea su recordado ampay: la reacción del ‘exJotita’ en plena entrevista

El exvolante también llamó “borracho” a ‘Rei’ y lanzó otras bromas vinculadas al alcohol durante la emisión de su programa de YouTube

Óscar ‘Neka’ Vílchez sorprende a Reimond Manco y recrea su recordado ampay: la reacción del ‘exJotita’ en plena entrevista

Se confirmó sede del Mundial Sub 19 de vóley: el próximo destino de Perú tras histórica clasificación

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) dio a conocer dónde se realizará la Copa del Mundo de la categoría, que se jugará el próximo agosto del 2027 y tendrá la participación de la ‘blanquirroja’

Se confirmó sede del Mundial Sub 19 de vóley: el próximo destino de Perú tras histórica clasificación

Andrea San Martín y el antecedente de 2021: los audios que Juan Víctor Sánchez difundió por presunto maltrato a su hija

La influencer se encuentra detenida en la comisaría de Miraflores tras ser nuevamente denunciada por el padre de su segunda hija por violencia

Andrea San Martín y el antecedente de 2021: los audios que Juan Víctor Sánchez difundió por presunto maltrato a su hija
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cámara de Diputados aprueba dictamen para derogar Ley de Colegio de Artistas, norma del anterior Congreso

Cámara de Diputados aprueba dictamen para derogar Ley de Colegio de Artistas, norma del anterior Congreso

PJ decide mantener prisión preventiva contra Pedro Castillo por caso de presunta corrupción

Jorge Nieto afirma que facultades legislativas se aprobaron “rompiendo la legalidad”

Keiko Fujimori: “El Niño y alza de combustibles de ninguna manera frenarán el crecimiento del país”

Miguel Torres rechaza hablar con el presidente de la Cámara de Diputados sobre límites entre cámaras: “no tengo mucho que discutir con él”

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Andrea San Martín? De los realities a una figura pública marcada por disputas y una denuncia por presunta agresión a su hija

¿Quién es Andrea San Martín? De los realities a una figura pública marcada por disputas y una denuncia por presunta agresión a su hija

Andrea San Martín y el antecedente de 2021: los audios que Juan Víctor Sánchez difundió por presunto maltrato a su hija

Andrea San Martín fue detenida y trasladada enmarrocada tras denuncia de Juan Víctor por presunta agresión a su hija menor

Gorillaz en Lurín: Cambio de sede genera reclamos por distancia y horario entre asistentes que ya tenían entradas

Andrea San Martín fue denunciada por Juan Víctor Sánchez por presunta agresión a su hija menor: ¿qué se sabe del caso?

DEPORTES

Alex Valera recuerda con emoción lo que le costó llegar a Universitario y se ilusiona con los 100 goles: “A veces pienso que es un sueño”

Alex Valera recuerda con emoción lo que le costó llegar a Universitario y se ilusiona con los 100 goles: “A veces pienso que es un sueño”

Óscar ‘Neka’ Vílchez sorprende a Reimond Manco y recrea su recordado ampay: la reacción del ‘exJotita’ en plena entrevista

Piccolo Clemente gana campeonato mundial de longboard en El Salvador y se lo dedica a su esposa fallecida: “Mi ángel me ha estado ayudando”

Se confirmó sede del Mundial Sub 19 de vóley: el próximo destino de Perú tras histórica clasificación

Sofía Neves, figura de Rebaza Acosta, y su respuesta a Sandra Rodríguez tras críticas desmedidas antes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27