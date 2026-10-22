Tiró una colilla de cigarro y provocó un incendio forestal en Cusco: La justicia lo sentenció a más de 3 años

Un reporte informativo de Latina detalla las consecuencias de los incendios forestales en la región de Cusco, Perú, donde se confirma la muerte de ocho personas. Las autoridades judiciales dictaron sentencia contra tres personas responsables de iniciar siniestros en las provincias de Calca, Paruro y Anta, imponiendo penas de prisión suspendida, el pago de reparación civil y la obligación de reforestar las áreas afectadas.

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Tres personas fueron sentenciadas a penas de prisión suspendida por provocar incendios forestales en las provincias de Calca, Paruro y Anta, en Cusco. Los siniestros destruyeron extensas áreas de vegetación y los responsables deberán pagar reparaciones civiles y reforestar las zonas afectadas en un plazo de dos años.

En paralelo, la región enfrenta las consecuencias de estos desastres. Frank Morales, un pastor de ovejas de 34 años que estaba desaparecido desde el incendio forestal del 5 de octubre, fue hallado sin vida en la zona limítrofe de Alto Pichigua y Palpata, en la provincia de Espinar. Las circunstancias de su muerte aún son materia de investigación y la cifra de fallecidos por estos siniestros en Cusco se elevó a ocho.

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Tres personas fueron sentenciadas por provocar incendios forestales

Uno de los sentenciados es Néstor Huanaco Mamani, de 44 años, quien arrojó una colilla de cigarrillo encendida sobre vegetación seca cerca del Santuario del Señor de Huanca, en el distrito de San Salvador, provincia de Calca. El incendio, ocurrido el 18 de octubre, afectó seis hectáreas de formación boscosa.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco aprobó un acuerdo de terminación anticipada y le impuso tres años, diez meses y veinte días de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por tres años. Además, deberá pagar S/ 2.500 de reparación civil y cumplir 44 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

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Un agente de seguridad ciudadana observa el avance del fuego en pastizales secos junto a una imagen superpuesta de una mano con un cigarrillo encendido. (Andina)

Alain Miranda, fiscal especializado en Materia Ambiental, informó que el hombre fue identificado por transeúntes. La sentencia también ordena reforestar las seis hectáreas afectadas con especies de molle y eucalipto en un plazo de dos años, bajo supervisión semestral. El incumplimiento de las reglas de conducta podría ocasionar la revocatoria de la suspensión de la pena y su cumplimiento efectivo en un establecimiento penitenciario.

Otro caso ocurrió en la provincia de Paruro, donde Mario Córdoba, trabajador municipal, encendió una fogata mientras participaba en la reparación de una tubería. Las llamas se salieron de control y arrasaron aproximadamente diez hectáreas de vegetación, incluidos árboles de eucalipto, pino y queuña.

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El tercer incendio se registró en el distrito de Ancahuasi, provincia de Anta. Allí, John Angelino Coahuatito realizó una quema de maleza sin implementar cortafuegos, lo que ocasionó daños en siete hectáreas de vegetación.

Fiscalía advierte sobre el riesgo de provocar quemas en temporada seca

El fiscal Alain Miranda señaló que los responsables conocían la ocurrencia de incendios forestales en distintas zonas de Cusco y las condiciones de sequedad de la vegetación, factores que incrementaban el riesgo de propagación de las llamas.

Los tres sentenciados recibieron penas de prisión suspendida y deberán pagar reparaciones civiles, además de reforestar las zonas afectadas en un plazo de dos años.

Cusco registra 372 incendios forestales en lo que va del año

Según las cifras difundidas por el Gobierno Regional de Cusco, la región registra 372 incendios forestales, más de 13.000 hectáreas afectadas y ocho personas fallecidas en lo que va del año.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables de otros siniestros. Provocar incendios forestales puede constituir un delito penal, además de ocasionar daños a los ecosistemas y poner en peligro la vida de las personas.

¿Dónde reportar un incendio forestal en Perú?

Ante un incendio forestal, la población debe comunicar la emergencia de inmediato a las autoridades para facilitar la intervención de los equipos de respuesta. Los Bomberos Voluntarios atienden emergencias en el número 116, mientras que la Policía Nacional del Perú recibe alertas en el 105. Al realizar la llamada, es importante indicar la ubicación exacta del fuego, si hay viviendas o personas en peligro y si las llamas amenazan áreas de vegetación cercanas.

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Asimismo, las personas que sean testigos de quemas ilegales o de acciones que puedan provocar incendios forestales pueden presentar una denuncia mediante la plataforma Alerta SERFOR, que permite reportar delitos e infracciones contra los recursos forestales y la fauna silvestre. La denuncia puede incluir una descripción de los hechos y pruebas disponibles, como fotografías, y existe la opción de reservar la identidad o presentarla de forma anónima.

Para verificar información sobre incendios registrados y las acciones de respuesta, también se puede consultar los reportes oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-Indeci). Se recomienda no acercarse a las llamas ni intentar combatir un incendio sin entrenamiento y equipos adecuados, y seguir las indicaciones de las autoridades.

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