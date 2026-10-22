Perú

Terrenos para almacenes se multiplican en Lima: cada vez hay más suelo industrial disponible y los precios se enfrían

Chilca lidera la oferta de terrenos industriales y empuja los precios a la baja, de acuerdo con Cushman & Wakefield. la vacancia alcanza 20,8% hasta septiembre

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El mercado de parques industriales de Lima cerró el tercer trimestre de 2026 con una vacancia de 20,8% y 328 hectáreas disponibles.
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El mercado de parques industriales de Lima cerró el tercer trimestre de 2026 con una vacancia de 20,8%, equivalente a 328 hectáreas de suelo disponible, y un precio promedio de venta de USD 123 por metro cuadrado. La oferta se mantuvo elevada pese a las ventas registradas durante el semestre, debido a que ingresaron más terrenos de los que se colocaron, según un reporte de Cushman & Wakefield.

Los ocho parques industriales analizados reúnen 1.580 hectáreas habilitadas. Cuatro se encuentran en Chilca, tres en Lurín y uno en Huachipa. Entre abril y septiembre se vendieron cerca de 89.000 m², mientras una nueva etapa en Chilca añadió 128.600 m² al inventario. Fue la primera incorporación de suelo industrial desde marzo de 2024.

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La demanda se concentra en lotes pequeños y medianos

El mercado mantuvo operaciones, aunque la absorción no alcanzó para reducir de forma importante la oferta disponible. Más del 80% de los lotes vendidos tenía menos de 2.500 m², con una mediana de 1.000 m².

Lurín encabezó las ventas del semestre, con 35.068 m² colocados. Le siguieron Chilca, con 27.808 m², y Huachipa, con 26.905 m². Los lotes de más de 10.000 m² solo representaron cerca del 5% de las operaciones, pero concentraron un tercio de la superficie total comercializada.

La absorción del semestre y la nueva oferta se compensaron”, señala el informe sobre la estabilidad de la vacancia frente al 20,7% registrado en marzo.

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Más del 80% de los lotes comercializados en el semestre contó con superficies menores a 2.500 m².

La nueva oferta proviene de parques ya existentes

La ampliación del inventario no responde al ingreso de nuevos parques industriales. El mercado continúa concentrado en los mismos ocho desarrollos y la nueva oferta proviene de etapas adicionales dentro de esos proyectos, principalmente en Chilca.

Cushman & Wakefield estima que hay más de 200 hectáreas de oferta futura comprometida. Chilca concentra el 65% de esa superficie, Huachipa reúne el 22% y Lurín, el 13%. Aún no se han definido las fechas de incorporación de esos terrenos.

Varios parques mantienen etapas pendientes de apertura y comercialización, por lo que no se espera el ingreso de nuevos competidores en el corto plazo.

Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield

Chilca tiene más espacios vacíos y precios más bajos

El aumento de la oferta está generando presión sobre los precios, sobre todo en Chilca y en algunos proyectos de Lurín. El precio promedio ponderado del mercado bajó 2,5% frente a marzo, hasta USD 123 por m².

Chilca registró la vacancia más alta, con 34,2%, y el precio promedio más bajo, de USD 104 por m². Los valores por lote oscilaron entre USD 80 y USD 190 por m², tras un ajuste a la baja respecto al periodo anterior.

Lurín tuvo una vacancia de 16,6% y un precio medio de USD 104 por m². Algunos proyectos redujeron sus valores hasta 10%.

Huachipa mostró un comportamiento distinto. Su vacancia llegó a 4,3%, la menor del mercado, y su precio promedio se ubicó en USD 135 por m². La menor disponibilidad de lotes permite que esa zona conserve valores más altos.

El informe indica que el desarrollo logístico vinculado al Puerto de Chancay podría impulsar la demanda industrial, aunque su efecto dependerá también de mejoras en vías de acceso, conectividad e infraestructura de soporte.

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