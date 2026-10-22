Fenómeno El Niño ya golpea a Lima: Senamhi activa alerta roja por ola de calor y radiación UV

Una ciudadana intenta cubrirse el rostro con un abanico por el fuerte calor y la sofocante sensanción térmica en una calle de Lima Metropolitana. (Composición: Infobae Perú)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta roja por incremento de la temperatura diurna en Lima y otras zonas de la costa. La advertencia rige desde el viernes 23 hasta las 23:59 del domingo 25 de octubre y abarca condiciones de “moderada a extrema intensidad”.

La medida incluye Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Para la capital, la previsión contempla jornadas con menor cobertura de nubes alrededor del mediodía, un factor que favorecerá el ascenso térmico y elevará la exposición solar. El aviso sitúa a la ciudad ante días de ola de calor, radiación ultravioleta y vientos durante la tarde.

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Escasa nubosidad elevará la exposición a la radiación solar

A través de sus canales oficiales, el organismo precisó “escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)”. La falta de nubosidad reduce la protección que ofrecen las nubes frente a la radiación y coincide con el tramo del día de mayor exposición al sol.

El Senamhi también informó que se esperan “ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 50 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”. La entidad añadió que no descarta lluvias dispersas en la costa norte. Estas variaciones reunirán altas temperaturas, radiación solar y viento en un periodo de tres días, de acuerdo con el aviso meteorológico.

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Para el viernes 23 de octubre, el pronóstico prevé máximas de 24 °C a 36 °C en la costa norte. En la costa centro, los valores estarán entre 24 °C y 31 °C, mientras que la costa sur registraría entre 23 °C y 28 °C. La sierra norte tendría temperaturas de 19 °C a 31 °C y la sierra centro, entre 24 °C y 29 °C.

El sábado 24 de octubre, la costa norte mantendría máximas entre 24 °C y 36 °C. Para la costa centro, el Senamhi estimó un rango de 24 °C a 31 °C; en la costa sur, de 23 °C a 30 °C. La previsión para la sierra norte va de 19 °C a 30 °C, mientras que en la sierra centro oscilaría entre 24 °C y 29 °C.

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Domingo cerrará la alerta con temperaturas de hasta 36 °C

El domingo 25 de octubre, último día de la alerta roja, la costa norte volvería a alcanzar máximas de entre 24 °C y 36 °C. La costa centro se ubicaría entre 24 °C y 31 °C, y la costa sur entre 23 °C y 32 °C. En la sierra norte se esperan de 19 °C a 31 °C, en la sierra centro de 24 °C a 29 °C y en la sierra sur de 19 °C a 33 °C.

Las condiciones previstas se asocian al fenómeno El Niño, de acuerdo con la información difundida. El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, conocido como ENFEN, señaló que este evento se prolongará hasta el otoño de 2027. La alerta reúne zonas costeras y andinas, con registros distintos según cada área incluida en el aviso.

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Ante la radiación ultravioleta, quienes permanezcan al aire libre pueden usar protector solar de amplio espectro, sombrero de ala ancha y lentes con protección UV. También se aconseja vestir prendas que cubran la piel, buscar sombra y beber agua con frecuencia. Niños, adultos mayores y personas vulnerables requieren atención ante la exposición al calor.

Durante las horas de mayor temperatura, se recomienda evitar esfuerzo físico intenso. Frente a las ráfagas de viento, la población puede asegurar objetos que puedan desplazarse y revisar las actualizaciones oficiales. El Senamhi difundirá información meteorológica por sus canales para comunicar cambios en el pronóstico vigente.

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