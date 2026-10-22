Explosivo oculto en jardín de Surco casi genera tragedia: Trabajadora municipal que manipuló objeto se encuentra fuera de peligro

Trabajadora de Surco se salva tras manipular un explosivo por accidente.

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Una trabajadora del servicio de limpieza pública de la Municipalidad de Santiago de Surco manipuló sin advertirlo un artefacto explosivo oculto entre arbustos y logró apartarse antes de que detonara.

Según las cámaras de seguridad de la zona, el hecho ocurrió el jueves 22 de octubre, a las 8:39 a. m., cerca de la avenida Jorge Chávez. La explosión, que se produjo a escasos centímetros de sus pies, solo levantó una columna de humo blanco y no dejó personas heridas.

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La operaria realizaba tareas de mantenimiento en un jardín contiguo a un estacionamiento público y revisaba la vegetación para retirar residuos. En ese recorrido encontró un bulto, al parecer envuelto en una bolsa plástica blanca. Lo sacó de los arbustos y lo dejó sobre el suelo, con la intención de recogerlo junto con otros desperdicios recolectados durante su jornada habitual de limpieza municipal.

El bulto cayó al pavimento y activó la carga

El impacto contra el pavimento activó el dispositivo de inmediato, según muestran las imágenes de videovigilancia. La trabajadora retrocedió al escuchar la detonación, mientras una humareda cubría el área verde y parte del estacionamiento.

La deflagración no originó daños visibles en los alrededores ni una onda expansiva de mayor alcance. Tampoco se informó de otros afectados tras el incidente registrado durante la mañana del jueves.

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Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían precisado qué clase de explosivo estaba dentro del envoltorio ni quién lo dejó entre las plantas. Los registros captados por la cámara serán revisados para establecer la ruta de la persona que abandonó el objeto y determinar cuánto tiempo permaneció en ese punto de Surco antes de que la operaria lo encontrara en medio de su turno de limpieza municipal de la mañana.

El caso ocurrió dos días después del hallazgo de una granada tipo piña y una nota amenazante frente a una bodega de Los Olivos. El artefacto estaba en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Beta, cerca del mercado Conzac.

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Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP) desactivaron el objeto. La Policía señaló entonces que no descartaba una posible extorsión como hipótesis de investigación del caso reportado.

En febrero, otro episodio involucró a personal de limpieza en Trujillo, La Libertad. Trabajadores recogieron una bolsa con cartuchos de dinamita que había sido abandonada frente a una vivienda. La carga no detonó.

Minutos más tarde, empleados de recolección de residuos hallaron el paquete envuelto, lo manipularon y lo desecharon porque creyeron que formaba parte de la basura. El objeto no explotó durante esa secuencia ni dejó personas lesionadas en el lugar en esa ciudad.

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Trabajadora de Surco se salva tras manipular un explosivo por accidente.

Policía busca establecer el origen del explosivo

Según los datos consignados, la UDEX recoge y desactiva entre ocho y 10 artefactos explosivos cada día en Lima y Trujillo, en casos vinculados con presiones extorsivas.

El uso de dinamita procedente de la minería ilegal y granadas de uso militar motivó operativos del Comando Unificado de la PNP y la creación de la Central 111 del Ministerio del Interior (Mininter) para canalizar denuncias confidenciales por extorsión, según el texto proporcionado sobre operativos.