Superávit comercial del Perú supera los USD 47.723 millones y duplica el nivel de hace dos años

En agosto, la balanza comercial registró un superávit de USD 4.714 millones. Foto: Logística 360

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El superávit comercial del Perú acumulado en los últimos doce meses hasta agosto de 2026 alcanzó los USD 47.723 millones, más del doble del nivel registrado hace dos años, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El resultado refleja el desempeño de las operaciones comerciales del país, en un contexto de mayores ingresos por exportaciones.

Solo en agosto, la diferencia entre las ventas al exterior y las compras de bienes extranjeros dejó un saldo positivo de USD 4.714 millones. Este monto superó en USD 1.949 millones al registrado en el mismo mes de 2025, mientras que el resultado acumulado entre enero y agosto también mostró un avance significativo frente al año anterior.

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Exportaciones impulsaron el superávit comercial en agosto

Las exportaciones peruanas sumaron USD 10.815 millones en agosto, lo que representó un incremento de 36,9% respecto a similar mes de 2025. Según el BCRP, este desempeño respondió principalmente al aumento de los precios de los productos vendidos al exterior, aunque también contribuyó el crecimiento de los volúmenes exportados.

En concreto, el precio promedio de exportación aumentó 30,3% interanual, mientras que la cantidad de bienes enviada a otros mercados creció 5%. La evolución de ambos componentes favoreció los ingresos comerciales del país y contribuyó a ampliar la diferencia entre exportaciones e importaciones.

Expertos del Banco Central de Reserva (BCR) estiman que el país podría tardar hasta cuatro años en recuperarse de los efectos de un fuerte Fenómeno El Niño. El economista Guido Pennano analiza este pronóstico y señala que la clave está en la gestión de las autoridades. Exitosa

El comportamiento de los precios internacionales de las materias primas también ayuda a explicar este resultado. Durante agosto, los términos de intercambio —indicador que compara los precios de exportación con los de importación— registraron un crecimiento interanual de 14,3% y llegaron a los 186 puntos, de acuerdo con el organismo monetario.

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Precios de metales y harina de pescado favorecieron los términos de intercambio

El incremento de los precios de exportación estuvo relacionado con el desempeño de productos como el cobre y el oro, cuyas cotizaciones aumentaron más de 30% interanual. A ello se sumó la evolución de la harina de pescado, cuyo precio se elevó 86,4% frente a agosto de 2025.

En contraste, los precios de importación subieron 14% interanual, principalmente por el encarecimiento del petróleo y sus derivados. La diferencia entre el avance de los precios de los productos exportados y el de los bienes adquiridos en el exterior permitió que los términos de intercambio mantuvieran una evolución favorable para el país.

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En la comparación mensual, el indicador también mostró una mejora. Los términos de intercambio aumentaron 3,8% frente a julio, como resultado de un incremento de 5,4% en los precios de exportación y de 1,6% en los precios de importación. Esta evolución evidencia que, durante agosto, los productos peruanos ganaron valor en relación con los bienes comprados a otros mercados.

El presidente del BCRP criticó la iniciativa presentada en el Congreso y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el sistema de pensiones. También habló sobre las reformas económicas y el impacto que podría tener la inteligencia artificial en el empleo (Crédito: América TV).

Balanza comercial acumuló USD 30.793 millones entre enero y agosto

El resultado de agosto se sumó al desempeño registrado durante los primeros ocho meses del año. Entre enero y agosto de 2026, la balanza comercial peruana alcanzó un superávit de USD 30.793 millones, una cifra superior en USD 12.291 millones a la obtenida durante el mismo periodo de 2025.

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Por el lado de las compras externas, las importaciones totalizaron USD 6.101 millones en agosto, con un crecimiento de 18,8% interanual. El BCRP atribuyó este avance principalmente al aumento de las adquisiciones de petróleo y derivados, así como al mayor volumen importado de bienes de capital y bienes de consumo duradero.

Los resultados muestran que, pese al incremento de las importaciones, el valor de las exportaciones mantuvo una expansión mayor durante agosto. La evolución de los precios internacionales, especialmente de los metales y productos pesqueros, contribuyó a sostener el saldo positivo del comercio exterior peruano.